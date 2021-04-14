Жінка-арбітр, яку зачепили за груди під час матчу, вийшла заміж за рефері-копа

Відомий у минулому англійський арбітр Говард Вебб одружився зі своєю давньою подругою – німецькою реферинею Бібіаною Штайнгаус.
49-річний Вебб і 42-річна Штайнгаус зіграли таємне весілля в Ганновері, оскільки через коронавірусні обмеження пара не могла запросити гостей на церемонію, повідомляє Daily Mail.
Читайте також: Весільний бум в українському тенісі. Ось і Марта Костюк натякнула
У 2017 році Штайнгаус стала першою арбітринею у найвищому дивізіоні чемпіонату Німеччини.
Вебб судив матчі АПЛ з 2003 по 2014 рік. Він є рекордсменом за кількістю показаних жовтих карток в фіналах чемпіонатів світу.
/ Фото: Instagram.com
Бібіана Штайнхаус / Фото: Reuters
Цікаво, що німкеня Бібіана Штайнгаус, як і англієць Говард Вебб, працює в поліції. А до 16 років Бібіана була захисницею в жіночому клубі Бад-Лаутерберг.
Читайте також: Володарка найкращого бюсту українського футболу вибирає весільну сукню (фото)
2010 року гравець Герти Пітер Німаєр в матчі другої Бундесліги випадково зачепив Бібіану за груди. Але вона не розгубилася і перетворила незручну ситуацію на жарт.
Раніше ми писали про весілля в спортивному костюмі – український воротар Лунін одружився в Іспанії.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк