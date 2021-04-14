Жінка-арбітр, яку зачепили за груди під час матчу, вийшла заміж за рефері-копа

У англійця Говарда Вебба і німкені Бібіани Штайнгаус багато спільного – вони не тільки служителі футбольної Феміди, а й працюють в правоохоронних органах

Відомий у минулому англійський арбітр Говард Вебб одружився зі своєю давньою подругою – німецькою реферинею Бібіаною Штайнгаус.

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49-річний Вебб і 42-річна Штайнгаус зіграли таємне весілля в Ганновері, оскільки через коронавірусні обмеження пара не могла запросити гостей на церемонію, повідомляє Daily Mail.

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У 2017 році Штайнгаус стала першою арбітринею у найвищому дивізіоні чемпіонату Німеччини.

Вебб судив матчі АПЛ з 2003 по 2014 рік. Він є рекордсменом за кількістю показаних жовтих карток в фіналах чемпіонатів світу.

/ Фото: Instagram.com

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Бібіана Штайнхаус / Фото: Reuters

Цікаво, що німкеня Бібіана Штайнгаус, як і англієць Говард Вебб, працює в поліції. А до 16 років Бібіана була захисницею в жіночому клубі Бад-Лаутерберг.

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2010 року гравець Герти Пітер Німаєр в матчі другої Бундесліги випадково зачепив Бібіану за груди. Але вона не розгубилася і перетворила незручну ситуацію на жарт.

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Раніше ми писали про весілля в спортивному костюмі – український воротар Лунін одружився в Іспанії.

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