Красиві дівчата кружляють навколо чоловіка: але розкішна дружина зірки МЮ не боїться конкуренції

Дружина нападаючого Манчестер Юнайтед і збірної Франції Антоні Марсьяля Мелані розповіла, як бути дружиною відомого футболіста. Раніше ми писали, що блондинці c ідеальним тілом фанати погрожували смертю.

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"Ніколи в житті не думала, що стану дружиною футболіста. Це не було моєю ідеєю: проживати життя відповідно до розкладу чоловіка. Я можу зрозуміти людей, у яких є стереотипи про дружин футболістів, тому що у мене вони теж були. Це як: "Ух ти, красиві машини, сумочки". Але це зовсім не так", – цитує Мелані Get French Football News

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Мелані вважає, що дівчата будуть завжди кружляти навколо футболістів: "Мій чоловік може привернути увагу дуже красивих жінок молодше за мене. Але я непогано з цим справляюся, кажучи собі, що я завжди поруч зі своїм чоловіком, що я знаю, як йдуть справи, і керую ними. Справа ж не в тому, що якась дівчина відома на весь світ і дуже красива. Вона повинна бути людиною, якій можна довіритися. Ви повинні ідеально підходити один одному".

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"Найбільший стрес – це трансферне вікно. Я ніколи не відчувала переїзд на собі. Великі коробки, нове місто – у мене ще не було всього цього. Я, звичайно, більше віддаю перевагу сонцю. Але я говорю про себе, а не про Антоні. його не хвилює сонце, він хоче грати в футбол, відчувати свою важливість для команди", – зазначає модель, учасниця французького реаліті-шоу і засновниця взуттєвого бренду

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Мелані – друга дружина Марсьяля. Перший шлюб з подругою дитинства Самантою, яка народила французу двох дітей, розвалився у 2016 році через роман Антоні на стороні. Інтрижка форварда і зірки вокального шоу закінчилася швидко, а повернути дружину футболіст вже не міг. Тому відносинами з новою коханою Марсьяль дорожить. У 2018 році у пари народився син.

Раніше ми писали, що від бюста дружини гравця ПСЖ на хмарочосі голова йде обертом.

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