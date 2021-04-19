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Це таки реальність! Європейські гранди оголосили про створення футбольної Суперліги

19 квітня, 08:27

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

У новому турнірі збираються грати 20 клубів, в тому числі – 12 засновників, троє запрошених і ще п'ятеро, які пройдуть кваліфікацію

Те, про що говорили в європейському футболі вже багато років, таки здійснилося. Вчора пізно ввечері 12 знаменитих клубів остаточно домовилися про створення Суперліги – закритого змагання для обраних. Розмови про те, що Ліга чемпіонів не влаштовує грандів, йшли давно. На деякий час вони затихли після підвищення преміальних і реформування турніру. Однак це не зупинило "революціонерів".

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Для Суперліги вже запустили спеціальний сайт, на якому і розмістили новину.

Футбольні функціонери, передчуваючи небезпеку, намагалися нанести упереджувальний удар. Вчора стало відомо, що УЄФА готує проти клубів Суперліги позови на десятки мільярдів доларів. Проте, процес уже запущений.

Засновниками нового змагання стали 12 клубів: Реал, Баварія, Атлетіко, Інтер, Мілан, Ювентус, Арсенал, Челсі, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Тоттенхем. Як бачимо, відразу шість представляють Англію, по три – Іспанію та Італію.

Інсайдери повідомляють, що клуби Німеччини та Франції відмовилися вступити в Суперлігу. Правда, трохи пізніше журналіст Ніколо Скіра написав, що Баварія, Лейпциг і Порту в найближчі дні приєднаються до нової компанії.

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Ще минулої осені Шевченко виступив проти Суперліги: "Країни на зразок України потерпатимуть".

Всього ж у турнірі планується участь 20 команд: 15 постійних учасників і п'ятеро переможців кваліфікації. Точну дату запуску змагання не називають, вказуючи лише, що стартує воно, "коли буде можливим".

Усім зрозуміло, що головною метою суперклубів є заробляння грошей. Отже, середні і скромні клуби виявляться відрізані від можливості битися з грандами. Та й багато солідних клубів залишиться осторонь великих матчів...

Ще в січні боси світового футболу виступили з жорсткою заявою.

Дивіться, як Реал обігравав Ліверпуль в Лізі чемпіонів:

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