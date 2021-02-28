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"Особливий" знову в прольоті: Гвардіола побив "вічний" рекорд Моурінью

28 лютого, 10:56

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Іспанський фахівець швидше за всіх здобув 200 перемог з англійським клубом

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола став новим рекордсменом чемпіонату Англії. Іспанський фахівець побив, здавалося, вічний рекорд Жозе Моурінью по досягненню 200 перемог на чолі команди.

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У вчорашньому матчі проти "Вест Гема"Гвардіола здобув 200-ту перемогу на чолі "МанСіті" у всіх турнірах. Для цього тренеру знадобилося 273 матчі. Моурінью досяг цієї позначки в "Челсі" за 309 поєдинків. Також до першої п'ятірки входять Кенні Далгліш ("Ліверпуль"), Дон Реви ("Лідс") і Боб Пейслі ("Ліверпуль").

Раніше ми писали, що Зінченко і Гвардіола троля друг одного: Влада Седан розкрила секрет. Український футболіст добре себе почуває в зоряному колективі "МанСіті".

До речі, Зінченко став найкращим гравцем матчу "МанСіті" – "Вест Гем" за цікавим показником. Українець більше всіх володів м'ячем серед 27 футболістів на поле.

Дивіться, як "Манчестер Сіті" грав в Лізі чемпіонів:

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чемпіонат Англії Манчестер Сіті Жозе Моурінью Хосеп Гвардіола

Джерело: Сегодня|Спорт

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