Жозе Моурінью привітав "Динамо" з виходом до чвертьфіналу Ліги Європи

Загребське "Динамо" сенсаційно вийшло до чвертьфіналу Ліги Європи. Хорватська команда обіграла в додатковий час "Тоттенгем" – 3:0, після гостьової поразки в два м'ячі.

Після матчу до роздягальны "Динамо" зайшов головний тренер "Тоттенгема" Жозе Моурінью. Португалець привітав суперника з виходом до наступної стадії.

Jose Mourinho walked into Dinamo Zagrebs dressing room to congratulate them



(via @PeytonCity ) pic.twitter.com/XR5T8AOO10