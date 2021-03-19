Жозе Моурінью привітав "Динамо" з виходом до чвертьфіналу Ліги Європи

Загребське "Динамо" сенсаційно вийшло до чвертьфіналу Ліги Європи. Хорватська команда обіграла в додатковий час "Тоттенгем" – 3:0, після гостьової поразки в два м'ячі.
Після матчу до роздягальны "Динамо" зайшов головний тренер "Тоттенгема" Жозе Моурінью. Португалець привітав суперника з виходом до наступної стадії.
Jose Mourinho walked into Dinamo Zagrebs dressing room to congratulate them- Outsiders (@Outsiders_Footy) March 18, 2021
(via @PeytonCity ) pic.twitter.com/XR5T8AOO10
Суперник "Динамо" по чвертьфіналу визначиться в результаті жеребкування, яке відбудеться в п'ятницю, 19 березня.
Всі учасники 1/4 фіналу Ліги Європи:
- "Арсенал" (Англія)
- "Динамо" Загреб (Хорватія)
- "Гранада" (Іспанія)
- "Рома" (Італія)
- "Вільярреал" (Іспанія)
- "Манчестер Юнайтед" (Англія)
- "Славія" Прага (Чехія)
- "Аякс" (Нідерланди)
Чвертьфінальні матчі відбудуться 8 і 15 квітня.
Дивіться огляд матчу "Динамо" – "Тоттенгем":
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