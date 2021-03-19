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Жозе Моурінью привітав "Динамо" з виходом до чвертьфіналу Ліги Європи

19 березня, 09:09

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Загребський клуб знищив "Тоттенгем"

Загребське "Динамо" сенсаційно вийшло до чвертьфіналу Ліги Європи. Хорватська команда обіграла в додатковий час "Тоттенгем" – 3:0, після гостьової поразки в два м'ячі.

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Після матчу до роздягальны "Динамо" зайшов головний тренер "Тоттенгема" Жозе Моурінью. Португалець привітав суперника з виходом до наступної стадії.

Суперник "Динамо" по чвертьфіналу визначиться в результаті жеребкування, яке відбудеться в п'ятницю, 19 березня.

Всі учасники 1/4 фіналу Ліги Європи:

  • "Арсенал" (Англія)
  • "Динамо" Загреб (Хорватія)
  • "Гранада" (Іспанія)
  • "Рома" (Італія)
  • "Вільярреал" (Іспанія)
  • "Манчестер Юнайтед" (Англія)
  • "Славія" Прага (Чехія)
  • "Аякс" (Нідерланди)
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Чвертьфінальні матчі відбудуться 8 і 15 квітня.

Дивіться огляд матчу "Динамо" – "Тоттенгем":

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Ліга Європи Жозе Моурінью Тоттенхем
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