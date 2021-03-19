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Жозе Моуринью поздравил "Динамо" с выходом в четвертьфинал Лиги Европы

19 марта, 09:09

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Загребский клуб уничтожил "Тоттенхэм"

Загребское "Динамо" сенсационно вышло в четвертьфинал Лиги Европы. Хорватская команда обыграла в дополнительное время "Тоттенхэм" – 3:0, после гостевого поражения в два мяча.

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После матча в раздевалку "Динамо" зашел главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью. Португалец поздравил соперника с выходом в следующую стадию.

Соперник "Динамо" по четвертьфиналу определится в результате жеребьевки, которая состоится в пятницу, 19 марта.

Все участники 1/4 финала Лиги Европы:

  • "Арсенал" (Англия)
  • "Динамо" Загреб (Хорватия)
  • "Гранада" (Испания)
  • "Рома" (Италия)
  • "Вильярреал" (Испания)
  • "Манчестер Юнайтед" (Англия)
  • "Славия" Прага (Чехия)
  • "Аякс" (Нидерланды)
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Четвертьфинальные матчи пройдут 8 и 15 апреля.

Смотрите обзор матча "Динамо" – "Тоттенхэм":

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Лига Европы Жозе Моуринью Тоттенхэм
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