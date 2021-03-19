Жозе Моуринью поздравил "Динамо" с выходом в четвертьфинал Лиги Европы

Загребское "Динамо" сенсационно вышло в четвертьфинал Лиги Европы. Хорватская команда обыграла в дополнительное время "Тоттенхэм" – 3:0, после гостевого поражения в два мяча.
После матча в раздевалку "Динамо" зашел главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью. Португалец поздравил соперника с выходом в следующую стадию.
Jose Mourinho walked into Dinamo Zagrebs dressing room to congratulate them— Outsiders (@Outsiders_Footy) March 18, 2021
(via @PeytonCity)pic.twitter.com/XR5T8AOO10
Соперник "Динамо" по четвертьфиналу определится в результате жеребьевки, которая состоится в пятницу, 19 марта.
Все участники 1/4 финала Лиги Европы:
- "Арсенал" (Англия)
- "Динамо" Загреб (Хорватия)
- "Гранада" (Испания)
- "Рома" (Италия)
- "Вильярреал" (Испания)
- "Манчестер Юнайтед" (Англия)
- "Славия" Прага (Чехия)
- "Аякс" (Нидерланды)
Четвертьфинальные матчи пройдут 8 и 15 апреля.
Смотрите обзор матча "Динамо" – "Тоттенхэм":
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