Жозе Моуринью поздравил "Динамо" с выходом в четвертьфинал Лиги Европы

Загребское "Динамо" сенсационно вышло в четвертьфинал Лиги Европы. Хорватская команда обыграла в дополнительное время "Тоттенхэм" – 3:0, после гостевого поражения в два мяча.

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После матча в раздевалку "Динамо" зашел главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью. Португалец поздравил соперника с выходом в следующую стадию.

Jose Mourinho walked into Dinamo Zagrebs dressing room to congratulate them



(via @PeytonCity)pic.twitter.com/XR5T8AOO10 — Outsiders (@Outsiders_Footy) March 18, 2021

Соперник "Динамо" по четвертьфиналу определится в результате жеребьевки, которая состоится в пятницу, 19 марта.

Все участники 1/4 финала Лиги Европы:

"Арсенал" (Англия)

"Динамо" Загреб (Хорватия)

"Гранада" (Испания)

"Рома" (Италия)

"Вильярреал" (Испания)

"Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Славия" Прага (Чехия)

"Аякс" (Нидерланды)

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Четвертьфинальные матчи пройдут 8 и 15 апреля.

Смотрите обзор матча "Динамо" – "Тоттенхэм":

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