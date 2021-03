Жозе Моуринью поздравил "Динамо" с выходом в четвертьфинал Лиги Европы

Загребское "Динамо" сенсационно вышло в четвертьфинал Лиги Европы. Хорватская команда обыграла в дополнительное время "Тоттенхэм" – 3:0, после гостевого поражения в два мяча.

После матча в раздевалку "Динамо" зашел главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью. Португалец поздравил соперника с выходом в следующую стадию.

Jose Mourinho walked into Dinamo Zagrebs dressing room to congratulate them



