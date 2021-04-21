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Не підкупом єдиним! Чому англійці вийшли з Суперліги і розвалили її

21 квітня, 09:33

Олег Люлька Олег Люлька

Гранди АПЛ побоялися залишитися за бортом національних змагань, також подіяла загроза жорстких санкцій з боку прем'єр-міністра Бориса Джонсона

Англійські клуби Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Арсенал, Тоттенгем і Челсі вийшли з Суперліги і таким чином розвалили її під натиском місцевої влади. Про це повідомляє The Guardian.

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Раніше Суперліга заявила про свою призупинення.

При цьому іспанські медіа повідомили, що за вихід із Суперліги УЄФА запропонувала командам АПЛ великі гроші, грубо кажучи, їх підкупивши.

Однак "пряники" від УЄФА виявилися не єдиним аргументом.

За даними британських ЗМІ, піти з Суперліги клуби Англії змусила реальна загроза відсторонення від усіх національних турнірів в разі участі в новому проекті.

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Ще один фактор – тиск керівництва країни. Як ми писали раніше, британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що держава "вб'є Суперлігу". Для цього він готовий був змінити закони, відкликати робочі візи футболістів і не дозволяти поліції забезпечувати безпеку під час ігор нового турніру.

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"Манчестер Сіті" vs "МЮ"

"Манчестер Сіті" vs "МЮ" / Фото: Reuters

За останніми даними, Суперлігу також залишають Мілан і Інтер, отже, в цій вже майже померлій організації залишаються лише Реал, Барселона, Атлетіко і Ювентус.

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