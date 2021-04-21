Англійців підкупили: УЄФА запропонував клубам АПЛ великі гроші за відмову від Суперліги

Командам Прем'єр-ліги зробили щедру фінансову пропозицію, щоб не допустити запуску нового футбольного турніру, а ось іспанські гранди залишилися в прольоті

Всього після двох днів існування футбольна Суперліга оголосила про припинення турніру після виходу шести клубів Англії. Але виявилося, що тут все не так просто. І УЄФА запропонував командам АПЛ великі гроші за те, що вони відмовляться від виступу в елітному європейському турнірі.

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Як повідомляє Mundo Deportivo, вирішальну роль у рішенні англійських клубів вийти з Суперліги зіграли не тільки протести фанатів і ряду футболістів, а й фінансові обіцянки з боку УЄФА. Останнім про своє зняття з нового турніру у Великобританії оголосив лондонський Челсі.

Англійська Прем'єр-ліга / Фото: Reuters

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При цьому іспанським клубам подібна фінансова пропозиція не надходила. Їх УЄФА розглядає як головного ворога на чолі з президентом мадридського Реала Флорентіно Пересом.

Раніше британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що держава "вб'є Суперлігу". Для цього він готовий був змінити закони, відкликати робочі візи у футболістів і не дозволяти поліції забезпечувати безпеку під час ігор нового турніру.

Нагадаємо, що в Європейській Суперлізі повинні були брати участь 20 кращих клубів Європи. Однак спочатку угоду підписали тільки 12 топ-команд: Мілан, Арсенал, Атлетіко, Челсі, Барселона, Інтер, Ювентус, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Реал і Тоттенхем.

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