Англійців підкупили: УЄФА запропонував клубам АПЛ великі гроші за відмову від Суперліги

Всього після двох днів існування футбольна Суперліга оголосила про припинення турніру після виходу шести клубів Англії. Але виявилося, що тут все не так просто. І УЄФА запропонував командам АПЛ великі гроші за те, що вони відмовляться від виступу в елітному європейському турнірі.
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Як повідомляє Mundo Deportivo, вирішальну роль у рішенні англійських клубів вийти з Суперліги зіграли не тільки протести фанатів і ряду футболістів, а й фінансові обіцянки з боку УЄФА. Останнім про своє зняття з нового турніру у Великобританії оголосив лондонський Челсі.
Англійська Прем'єр-ліга / Фото: Reuters
При цьому іспанським клубам подібна фінансова пропозиція не надходила. Їх УЄФА розглядає як головного ворога на чолі з президентом мадридського Реала Флорентіно Пересом.
Раніше британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що держава "вб'є Суперлігу". Для цього він готовий був змінити закони, відкликати робочі візи у футболістів і не дозволяти поліції забезпечувати безпеку під час ігор нового турніру.
Нагадаємо, що в Європейській Суперлізі повинні були брати участь 20 кращих клубів Європи. Однак спочатку угоду підписали тільки 12 топ-команд: Мілан, Арсенал, Атлетіко, Челсі, Барселона, Інтер, Ювентус, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Реал і Тоттенхем.
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