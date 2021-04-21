Русский
$ 28,01
33,74
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Англійців підкупили: УЄФА запропонував клубам АПЛ великі гроші за відмову від Суперліги

21 квітня, 08:52

Олена Павлова Олена Павлова

Командам Прем'єр-ліги зробили щедру фінансову пропозицію, щоб не допустити запуску нового футбольного турніру, а ось іспанські гранди залишилися в прольоті

Всього після двох днів існування футбольна Суперліга оголосила про припинення турніру після виходу шести клубів Англії. Але виявилося, що тут все не так просто. І УЄФА запропонував командам АПЛ великі гроші за те, що вони відмовляться від виступу в елітному європейському турнірі.

Реклама

Читайте також: Баварія рішуче відмовилася від Суперліги, Зідан і Клопп пішли від відповіді

Як повідомляє Mundo Deportivo, вирішальну роль у рішенні англійських клубів вийти з Суперліги зіграли не тільки протести фанатів і ряду футболістів, а й фінансові обіцянки з боку УЄФА. Останнім про своє зняття з нового турніру у Великобританії оголосив лондонський Челсі.

Англійська Прем'єр-ліга

Англійська Прем'єр-ліга / Фото: Reuters

В тренді
Шахтар – Динамо: відео голу та огляд українського класико
Реклама

При цьому іспанським клубам подібна фінансова пропозиція не надходила. Їх УЄФА розглядає як головного ворога на чолі з президентом мадридського Реала Флорентіно Пересом.

Раніше британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що держава "вб'є Суперлігу". Для цього він готовий був змінити закони, відкликати робочі візи у футболістів і не дозволяти поліції забезпечувати безпеку під час ігор нового турніру.

Нагадаємо, що в Європейській Суперлізі повинні були брати участь 20 кращих клубів Європи. Однак спочатку угоду підписали тільки 12 топ-команд: Мілан, Арсенал, Атлетіко, Челсі, Барселона, Інтер, Ювентус, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Реал і Тоттенхем.

Всі подробиці в спецтемі Суперліга Європи

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

гроші УЄФА чемпіонат Англії прем'єр-ліга Суперліга футбольна
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Шахтар – Динамо: онлайн вирішального матчу чемпіонату України
Шахтар – Динамо: онлайн вирішального матчу чемпіонату УкраїниЧУ з футболу
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Серії А
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Серії АФутбол
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонів
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонівФутбол
Гола росіянка, яку кинув Селезньов, взяла в руки автомат (відео)
Гола росіянка, яку кинув Селезньов, взяла в руки автомат (відео)Футбол
Сексуальна телеведуча оголилася на пляжі в очікуванні тепла
Сексуальна телеведуча оголилася на пляжі в очікуванні теплаФутбол
"Лізе під мене і ось так лягає": Ірина Морозюк показала улюблену позу свого сторожаФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти