Терміновий збір клубів Суперліги – скандальний турнір на межі закриття

Президенти 12 засновників нового змагання радяться над тим, чи не дати задній хід. Уже кілька клубів серйозно задумалися над виходом з проекту

Серйозний опір в футбольному середовищі створення футбольної Суперліги змусило босів клубів серйозно задуматися над доцільністю і майбутнім свого турніру. Навіть прем'єр-міністр Британії виступив проти Суперліги і пообіцяв їй всіляко заважати. Рішучості в намірах "революціонерів" явно поменшало.

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В результаті деякі учасники проекту стали коливатися. Сьогодні три англійські клуби задумалися про вихід з турніру. Челсі і Манчестер Сіті подали запити на можливу відмову від участі в Суперлізі. Трохи пізніше до них приєднався Ліверпуль. Як наслідок, боси зібралися на екстрену нараду у вівторок ввечері. Про це повідомляє видання TalkSport:

Також дуже близькі до завершення затії Барселона і Атлетіко, пишуть англійські ЗМІ. А виконавчий директор МЮ Ед Вудворд подав у відставку під тиском нових проблем. Як відомо, капітан МЮ влаштував розборки з босом клубу через Суперліги.

Дивіться, як Челсі обіграв Атлетико в Лізі чемпіонів:

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