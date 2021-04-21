Футбол їх переміг! Суперліга викинула білий прапор після виходу шести клубів Англії

Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Арсенал, Тоттенгем і Челсі помахали рукою Суперлізі, після чого вона офіційно заявила про призупинення

Європейська Суперліга, проіснувавши трохи менше двох діб, під тиском фанатів, УЄФА і ФІФА офіційно оголосила про призупинення турніру. А по суті, це кінець Суперліги – принаймні, в тому вигляді, в якому вона була оголошена президентом Реала Флорентіно Пересом.

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Призупинення Суперліги відбулося після того, як з неї вийшла половина з 12 учасників, всі представники Англії – Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Арсенал, Тоттенгем і Челсі.

Першим цей крок зробив МанСіті Олександра Зінченка, після чого бос УЄФА Александер Чеферін заявив: "Я радий знову вітати Сіті в європейській футбольній сім'ї. Вони виявили великий інтелект, прислухавшись до численних закликів – насамперед своїх уболівальників. Щоб визнати помилку, потрібна мужність, але я ніколи не сумнівався, що у них були здібності і здоровий глузд, щоб прийняти таке рішення. Сіті – це реальний актив для футболу".

/ Фото: Reuters

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Зінченко і Стоунз, Манчестер Сіті / Фото: Reuters

Александер Чеферін / Фото: Reuters

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Слідом за МанСіті документи з Суперліги забрали інші англійські гранди. Як наслідок, Суперліга, в якій залишилися Реал, Барселона, Атлетіко, Мілан, Інтер і Ювентус, заявила, що ставить себе на паузу.

"Не дивлячись на оголошений відхід англійських клубів, які змушені приймати такі рішення через тиск на них, ми переконані, що наша пропозиція повністю відповідає європейському законодавству і правилам, як це було продемонстровано сьогодні рішенням суду про захист Суперліги від дій третіх осіб. З огляду на обставини, що склалися, ми переглянемо найбільш підходящі кроки зі зміни проєкту, завжди маючи на увазі наші цілі запропонувати вболівальникам найкращі можливі враження за одночасного збільшення солідарних виплат для всього футбольного співтовариства", – наводить заяву Суперліги журналіст Роб Гарріс у своєму Twitter

Нагадаємо, раніше британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що держава "вб'є Суперлігу". Для цього він готовий був змінити закони, відкликати робочі візи у футболістів і не дозволяти поліції забезпечувати безпеку під час ігор нового турніру.

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