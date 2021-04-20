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Баварія рішуче відмовилася від Суперліги, Зідан і Клопп уникли відповіді

20 квітня, 19:50

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Німецький гранд офіційно оголосив, що прийняв рішення залишитися під егідою УЄФА, незважаючи на запрошення в новий турнір. А імениті тренери сумніваються

У європейському футболі продовжують бушувати пристрасті навколо свіжоствореної Суперліги. Фанати висловлюються переважно проти "відщепенців", і вже третій клуб задумався про вихід з Суперліги. Можна констатувати, що турнір має серйозні проблеми вже на другий день після своєї появи на світ.

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А тут ще й кілька грандів відмовляються навіть від великих грошей Флорентіно Переса. Вчора стало відомо, чому ПСЖ не буде в Суперлізі. Сьогодні ж офіційну позицію висловив чинний переможець Ліги чемпіонів. Баварія на своєму сайті твердо заявила, що відмовляється від Суперліги. Знаменитий голова правління мюнхенців Карл-Хайнц Румменігге сказав, що для його клубу було і залишається великою честю грати в Лізі чемпіонів в якості представника Німеччини.

Тим часом, капітан МЮ влаштував розборки з босом клубу через Суперлігу.

А ось зіркові тренери грандів Зінедін Зідан і Юрген Клопп не захотіли лізти на рожен проти своїх роботодавців. Француз із Реала заявив, що питання про Суперлігу знаходиться в компетенції президента клубу, тоді як йому просто подобається тренувати. Німецький фахівець Ліверпуля лише повідомив, що, як і гравці, нічого не знав про новий турнір: "Я готував команду до матчу. Подивимося, до чого все це призведе". Хоча два роки тому Клопп не бачив сенсу в створенні Суперліги.

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футбол Баварія Зінедін Зідан Юрген Клопп Карл-Хайнц Румменігге Суперліга футбольна
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