Баварія рішуче відмовилася від Суперліги, Зідан і Клопп уникли відповіді

У європейському футболі продовжують бушувати пристрасті навколо свіжоствореної Суперліги. Фанати висловлюються переважно проти "відщепенців", і вже третій клуб задумався про вихід з Суперліги. Можна констатувати, що турнір має серйозні проблеми вже на другий день після своєї появи на світ.

Реклама

А тут ще й кілька грандів відмовляються навіть від великих грошей Флорентіно Переса. Вчора стало відомо, чому ПСЖ не буде в Суперлізі. Сьогодні ж офіційну позицію висловив чинний переможець Ліги чемпіонів. Баварія на своєму сайті твердо заявила, що відмовляється від Суперліги. Знаменитий голова правління мюнхенців Карл-Хайнц Румменігге сказав, що для його клубу було і залишається великою честю грати в Лізі чемпіонів в якості представника Німеччини.

Тим часом, капітан МЮ влаштував розборки з босом клубу через Суперлігу.

А ось зіркові тренери грандів Зінедін Зідан і Юрген Клопп не захотіли лізти на рожен проти своїх роботодавців. Француз із Реала заявив, що питання про Суперлігу знаходиться в компетенції президента клубу, тоді як йому просто подобається тренувати. Німецький фахівець Ліверпуля лише повідомив, що, як і гравці, нічого не знав про новий турнір: "Я готував команду до матчу. Подивимося, до чого все це призведе". Хоча два роки тому Клопп не бачив сенсу в створенні Суперліги.

В тренді Український футбол повинен бути проти Суперліги руками і ногами: чим загрожує нам бунт еліти

Реклама

Дивіться, як ПСЖ обіграв Баварію в Мюнхені:

Всі подробиці в спецтемі Суперліга Європи

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама