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Суперліга розвалюється вже на другий день: третій клуб задумався про вихід з турніру

20 квітня, 16:29

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Невдоволення уболівальників змусило Ліверпуль задуматися про відмову брати участь в Суперлізі. Англійський гранд сумнівається, що покинути Лігу чемпіонів було хорошою ідеєю

Ліверпуль засумнівався в доцільності участі в Європейській Суперлізі. Англійський клуб переглянув своє рішення після хвилі негативу від уболівальників і експертів, повідомляє Bild. Вчора фанати Ліверпуля навіть пікетували клубний стадіон.

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Цікаво, що сумніви виникли ще у двох англійська клубів – Челсі і Манчестер Сіті. Вони бачили в створенні Суперліги фінансову вигоду, але тепер бояться втратити підтримку уболівальників.

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Повідомляється, що менше половини з 12 клубів вважаються "фанатиками", які, незважаючи ні на що, підтримають Суперлігу. Нагадаємо, на цей момент відомі 12 команд-засновників Суперліги: Мілан, Арсенал, Атлетіко, Челсі, Барселона, Інтер, Ювентус, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Реал і Тоттенгем.

Раніше ми писали, що Суперліга зруйнує європейський футбол: що чекає на Україну та інші дрібні країни.

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Ліверпуль Суперліга футбольна

Джерело: Сегодня|Спорт

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