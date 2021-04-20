Суперліга розвалюється вже на другий день: третій клуб задумався про вихід з турніру

Невдоволення уболівальників змусило Ліверпуль задуматися про відмову брати участь в Суперлізі. Англійський гранд сумнівається, що покинути Лігу чемпіонів було хорошою ідеєю

Ліверпуль засумнівався в доцільності участі в Європейській Суперлізі. Англійський клуб переглянув своє рішення після хвилі негативу від уболівальників і експертів, повідомляє Bild. Вчора фанати Ліверпуля навіть пікетували клубний стадіон.

Реклама

Читайте також: Що таке Суперліга, заради якої ТОП-клуби кинули Лігу чемпіонів

Цікаво, що сумніви виникли ще у двох англійська клубів – Челсі і Манчестер Сіті. Вони бачили в створенні Суперліги фінансову вигоду, але тепер бояться втратити підтримку уболівальників.

В тренді Український футбол повинен бути проти Суперліги руками і ногами: чим загрожує нам бунт еліти

Повідомляється, що менше половини з 12 клубів вважаються "фанатиками", які, незважаючи ні на що, підтримають Суперлігу. Нагадаємо, на цей момент відомі 12 команд-засновників Суперліги: Мілан, Арсенал, Атлетіко, Челсі, Барселона, Інтер, Ювентус, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Реал і Тоттенгем.

Раніше ми писали, що Суперліга зруйнує європейський футбол: що чекає на Україну та інші дрібні країни.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Суперліга Європи

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама