Бавария решительно отказалась от Суперлиги, Зидан и Клопп ушли от ответа

Немецкий гранд официально объявил, что принял решение остаться под эгидой УЕФА, несмотря на приглашение в новый турнир. А именитые тренеры сомневаются

В европейском футболе продолжают бушевать страсти вокруг свежесозданной Суперлиги. Фанаты высказываются преимущественно против "отщепенцев", и уже третий клуб задумался о выходе из Суперлиги. Можно констатировать, что турнир испытывает серьезные проблемы уже на второй день после своего появления на свет.

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А тут еще и несколько грандов отказываются даже от больших денег Флорентино Переса. Вчера стало известно, почему ПСЖ не будет в Суперлиге. Сегодня же официальную позицию высказал действующий победитель Лиги чемпионов. Бавария на своем сайте твердо заявила, что отказывается от Суперлиги. Знаменитый председатель правления мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге сказал, что для его клуба было и остается большой честью играть в Лиге чемпионов в качестве представителя Германии.

Тем временем, капитан МЮ устроил разборки с боссом клуба из-за Суперлиги.

А вот звездные тренеры грандов Зинедин Зидан и Юрген Клопп не захотели лезть на рожон против своих работодателей. Француз из Реала заявил, что вопрос о Суперлиге находится в компетенции президента клуба, тогда как ему просто нравится тренировать.

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Немецкий специалист Ливерпуля лишь сообщил, что, как и игроки, ничего не знал о новом турнире: "Я готовил команду к матчу. Посмотрим, к чему все это приведет". Хотя два года назад Клопп не видел смысла в создании Суперлиги.

Смотрите, как ПСЖ обыграл Баварию в Мюнхене:

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