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Почему Неймара и Мбаппе не будет в Суперлиге: все дело в президенте ПСЖ

19 апреля, 10:51

Александр Трикиша Александр Трикиша

Французский гранд не вошел в число участников Суперлиги из-за того, что владелец команды имеет должность в УЕФА и связан с организацией многомилионным контрактом

Французский Пари Сен-Жермен на удивление для всех не вошел в число основателей Европейской Суперлиги, о создании которой было объявлено сегодня.

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Оказывается, причиной такого решения являются обязательства владельца клуба перед УЕФА и его финансовая заинтересованность в успешности Лиги чемпионов.

"Причина отсутствия ПСЖ в списке основателей Суперлиги заключается в том, что владелец команды Нассер аль-Хелаифи является членом исполкома УЕФА, а также возглавляет beIN Media Group, телевизионную сеть, которая заплатила миллионы долларов УЕФА за право показывать лигу чемпионов", – сообщает аккаунт Ayush Kumar Singh в Twitter.

Ранее мы пофантазировали, кто выступит в следующей Лиге чемпионов без учета грандов Суперлиги, исходя из турнирного положения в ТОП-лигах Европы на данный момент. С созданием Суперлиги европейские гранды не смогут участвовать в Лиге чемпионов.

Все подробности в спецтеме Суперлига Европы

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УЕФА ПСЖ Суперлига футбольная

Источник: Сегодня|Спорт

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