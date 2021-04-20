Суперлига разваливается уже на второй день: третий клуб задумался о выходе из турнира

Недовольство болельщиков заставило Ливерпуль задуматься об отказе участвовать в Суперлиге. Английский гранд сомневается, что покинуть Лигу чемпионов было хорошей идеей

Ливерпуль засомневался в целесообразности участия в Европейской Суперлиге. Английский клуб пересмотрел свое решение после волны негатива от болельщиков и экспертов, сообщает Bild. Вчера фанаты Ливерпуля даже пикетировали клубный стадион.

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Интересно, что сомнения возникли еще у двух английский клубов – Челси и Манчестер Сити. Они видели в создании Суперлиги финансовую выгоду, но теперь боятся потерять поддержку болельщиков.

Сообщается, что менее половины из 12 клубов считаются "фанатиками", которые, несмотря ни на что, поддержат Суперлигу. Напомним, на данный момент известны 12 команд-основателей Суперлиги: Милан, Арсенал, Атлетико, Челси, Барселона, Интер, Ювентус, Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Реал и Тоттенхэм.

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