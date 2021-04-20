Капитан МЮ устроил разборки с боссом клуба из-за Суперлиги

Не утихают страсти вокруг создания в Европе футбольной Суперлиги. Пока что ее будущее выглядит довольно туманным, поскольку новое формирование наразилось на серьезное сопротивление. Все больше действующих лиц считают необходимым заявить о своей позиции. В частности, игроки Манчестер Юнайтед оказались серьезно озадачены действиями своего руководства и провели с ним встречу.

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О конфликтной ситуации в лагере "Красных дьяволов" сообщает таблоид Daily Mail.

Исполнительному директору клуба Эду Вудворду пришлось объясняться с футболистами. Сообщают, что его речь о том, что он действует в интересах МЮ, не впечатлила игроков.

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Поведение клуба не понравилось парням, и некоторые из них довольно агрессивно высказали свое отношение к поступку МЮ. В частности, все остались недовольны тем, что о создании нового турнира и своей роли в нем узнали из прессы. А капитан Гарри Магуайр пошел еще дальше и устроил открытый скандал с Вудвордом.

Тем временем, клубам не из Суперлиги обещают в три раза больше денег, чем в Лиге чемпионов. А капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон решил собрать представителей всех клубов Премьер-лиги, чтобы выработать четкую позицию по новому турниру.

Смотрите, как на прошлой неделе МЮ обыграл Гранаду в Лиге Европы:

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