Чому Неймара і Мбаппе не буде в Суперлізі: вся справа в президенті ПСЖ

Французький гранд не увійшло до числа учасників Суперліги через те, що власник команди має посаду в УЄФА і пов'язаний з організацією багатомільйонним контрактом

Французький Парі Сен-Жермен на подив для всіх не увійшов в число засновників Європейської Суперліги, про створення якої було оголошено сьогодні.

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Виявляється, причиною такого рішення є зобов'язання власника клубу перед УЄФА і його фінансова зацікавленість в успішності Ліги чемпіонів.

"Причина відсутності ПСЖ в списку засновників Суперліги полягає в тому, що власник команди Нассер аль-Хелаїфі є членом виконкому УЄФА, а також очолює beIN Media Group, телевізійну мережу, яка заплатила мільйони доларів УЄФА за право показувати Лігу чемпіонів", – повідомляє аккаунт Ayush Kumar Singh в Twitter.

Раніше ми пофантазувати, хто виступить в наступній Лізі чемпіонів без урахування грандів Суперліги, виходячи з турнірного становища в ТОП-лігах Європи на цей момент. Зі створенням Суперліги європейські гранди не зможуть брати участь в Лізі чемпіонів.

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