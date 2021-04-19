Русский
$ 27,98
33,53
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Чому Неймара і Мбаппе не буде в Суперлізі: вся справа в президенті ПСЖ

19 квітня, 10:51

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Французький гранд не увійшло до числа учасників Суперліги через те, що власник команди має посаду в УЄФА і пов'язаний з організацією багатомільйонним контрактом

Французький Парі Сен-Жермен на подив для всіх не увійшов в число засновників Європейської Суперліги, про створення якої було оголошено сьогодні.

Реклама

Читайте також: Що таке Суперліга, заради якої ТОП-клуби кинули Лігу чемпіонів

Виявляється, причиною такого рішення є зобов'язання власника клубу перед УЄФА і його фінансова зацікавленість в успішності Ліги чемпіонів.

"Причина відсутності ПСЖ в списку засновників Суперліги полягає в тому, що власник команди Нассер аль-Хелаїфі є членом виконкому УЄФА, а також очолює beIN Media Group, телевізійну мережу, яка заплатила мільйони доларів УЄФА за право показувати Лігу чемпіонів", – повідомляє аккаунт Ayush Kumar Singh в Twitter.

Раніше ми пофантазувати, хто виступить в наступній Лізі чемпіонів без урахування грандів Суперліги, виходячи з турнірного становища в ТОП-лігах Європи на цей момент. Зі створенням Суперліги європейські гранди не зможуть брати участь в Лізі чемпіонів.

Всі подробиці в спецтемі Суперліга Європи

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

УЄФА ПСЖ Суперліга футбольна

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Класико Реал – Барселона. Де і коли дивитися найочікуваніший матч в світі
Класико Реал – Барселона. Де і коли дивитися найочікуваніший матч в світіФутбол
14 років тому Кріштіану Роналду забив дебютний гол у Лізі чемпіонів. Сьогодні він найкращий бомбардир
14 років тому Кріштіану Роналду забив дебютний гол у Лізі чемпіонів. Сьогодні він найкращий бомбардирЛіга чемпіонів 2020/21
Шахтар – Динамо: онлайн вирішального матчу чемпіонату України
Шахтар – Динамо: онлайн вирішального матчу чемпіонату УкраїниЧУ з футболу
Прогноз Олександра Шовковського на матч
Прогноз Олександра Шовковського на матч "Реал" – "Барселона"Футбол
Гола росіянка, яку кинув Селезньов, взяла в руки автомат (відео)
Гола росіянка, яку кинув Селезньов, взяла в руки автомат (відео)Футбол
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Серії А
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Серії АФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти