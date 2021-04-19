З кого футбольна Суперліга взяла приклад і до чого це призвело

Баскетбольна Євроліга стартувала в 2000 році, перемогла чиновників з ФІБА і досі залишається найпрестижнішим клубним змаганням Старого Світу

Сьогодні вночі світової футбол здригнувся від гучного події: 12 клубів оголосили про створення європейської Суперліги. Очевидно, що назріває великий розкол не тільки в Європі, але і у всьому світі. Адже УЄФА і ФІФА оголосили, що гравців, які з'являться в новому турнірі, дискваліфікують і не дозволять виступати за національні збірні.

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До речі, приклад босів багатьох футбольних клубів не новий. У 2000 році такий конфлікт стався в європейському баскетболі. За тим же фінансових мотивів, що і зараз у футболі, елітні баскетбольні клуби заснували новий турнір – Євролігу. Старий Кубок чемпіонів, створений ще в 1958 році, канув в лету. Функціонери європейського баскетболу замість нього організували новий турнір – Супролігу. Кілька разів він змінював назву, але реальним конкурентом Євролізі так і не став.

ФІБА і Євроліга впродовж багатьох років вели холодну війну, але в 2008 році уклали мирову. Фактично, чиновники визнали свою поразку. Євроліга залишилася елітним змаганням, та ще й проводить другий за популярністю турнір – Єврокубок. Функціонери ФІБА-Європа нині також організовують два змагання: Лігу чемпіонів і Кубок Європи.

На зорі протистояння чиновники також лякали баскетболістів, суддів і клуби дискваліфікацією, але так і не втілили свої погрози в життя.

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Євроліга періодично теж змінює свій формат, але кістяк учасників залишається незмінним. Хоча часом туди можуть потрапляти і клуби скромних в баскетбольному плані країн, але які мають фінансові гарантії. У сезоні 2013/2014 в турнірі виступав київський Будівельник. У нинішньому сезоні в Євролізі стартували 18 клубів, які зіграли регулярний чемпіонат у два кола, попереду – плей-оф.

Дивіться огляд матчу Челсі – Порту в Лізі чемпіонів:

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