Якщо Ліга чемпіонів завтра: хто виступить в турнірі без урахування грандів Суперліги

Зі створенням Суперліги європейські гранди не зможуть брати участь в Лізі чемпіонів. Фантазуємо на тему, хто б міг представляти ТОП-чемпіонати в найпрестижнішому клубному турнірі Європи

Створення Суперліги сколихнуло всю футбольну Європу і поставило під загрозу проведення єврокубків, адже наразі невідомо, хто погодиться брати участь в урізаній Лізі чемпіонів.

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На цей момент відомо, що в Суперлізі точно братимуть участь Арсенал, Челсі, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Тоттенхем (всі – Англія), Атлетіко, Барселона, Реал (всі – Іспанія), Мілан, Інтер, Ювентус (всі – Італія ). Очікується, що ще три місця займуть Баварія, Лейпциг (обидві – Німеччина) і Порту (Португалія).

Якщо припустити, що європейські чемпіонати завершилися сьогодні, то в Лігу чемпіонів з ТОП-ліг потрапили б такі команди:

Англія: Лестер, Вест Гем, Евертон, Лідс

Лестер, Вест Гем, Евертон, Лідс Іспанія: Севілья, Вільярреал, Бетіс, Реал Сосьєдад

Севілья, Вільярреал, Бетіс, Реал Сосьєдад Німеччина: Вольфсбург, Айнтрахт, Боруссія Д, Байєр

Вольфсбург, Айнтрахт, Боруссія Д, Байєр Італія: Аталанта, Наполі, Лаціо, Рома

Аталанта, Наполі, Лаціо, Рома Франція: Лілль, Парі Сен-Жермен, Монако

Цілком ймовірно, що УЄФА змінить квоти країн, надавши більше місць в груповому етапі для менш сильних чемпіонатів. Чекатимемо розвитку ситуації.

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До речі, раніше ми писали, з кого футбольна Суперліга взяла приклад і до чого це призвело. Баскетбольна Євроліга стартувала в 2000 році, перемогла чиновників з ФІБА і досі залишається найпрестижнішим клубним змаганням Старого Світу.

Всі подробиці в спецтемі Суперліга Європи

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