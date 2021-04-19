Якщо Ліга чемпіонів завтра: хто виступить в турнірі без урахування грандів Суперліги

Створення Суперліги сколихнуло всю футбольну Європу і поставило під загрозу проведення єврокубків, адже наразі невідомо, хто погодиться брати участь в урізаній Лізі чемпіонів.
Читайте також: Що таке Суперліга, заради якої ТОП-клуби кинули Лігу чемпіонів
На цей момент відомо, що в Суперлізі точно братимуть участь Арсенал, Челсі, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Тоттенхем (всі – Англія), Атлетіко, Барселона, Реал (всі – Іспанія), Мілан, Інтер, Ювентус (всі – Італія ). Очікується, що ще три місця займуть Баварія, Лейпциг (обидві – Німеччина) і Порту (Португалія).
Якщо припустити, що європейські чемпіонати завершилися сьогодні, то в Лігу чемпіонів з ТОП-ліг потрапили б такі команди:
- Англія: Лестер, Вест Гем, Евертон, Лідс
- Іспанія: Севілья, Вільярреал, Бетіс, Реал Сосьєдад
- Німеччина: Вольфсбург, Айнтрахт, Боруссія Д, Байєр
- Італія: Аталанта, Наполі, Лаціо, Рома
- Франція: Лілль, Парі Сен-Жермен, Монако
Цілком ймовірно, що УЄФА змінить квоти країн, надавши більше місць в груповому етапі для менш сильних чемпіонатів. Чекатимемо розвитку ситуації.
До речі, раніше ми писали, з кого футбольна Суперліга взяла приклад і до чого це призвело. Баскетбольна Євроліга стартувала в 2000 році, перемогла чиновників з ФІБА і досі залишається найпрестижнішим клубним змаганням Старого Світу.
Всі подробиці в спецтемі Суперліга Європи
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк