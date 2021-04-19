Русский
$ 27,98
33,53
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Що таке Суперліга, заради якої ТОП-клуби кинули Лігу чемпіонів

19 квітня, 09:06

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

ТОП-клуби Європи відкололися від УЄФА заради створення футбольної Суперліги. Матчі будуть проходити паралельно з єврокубками, а учасникам обіцяють прибуток в 10 мільярдів

Сьогодні було оголошено про створення Суперліги Європи. Турнір серед елітних клубів континенту покликаний замінити єврокубки. Давайте розберемося, що він буде з себе представляти.

Реклама

Читайте також: Лігу чемпіонів і Лігу Європи в цьому сезоні можуть не дограти через Суперліги

Хто братиме участь у турнірі

У Суперлізі братимуть участь 20 клубів. 15 клубів-засновників стануть недоторканними, а ще п'ять клубів будуть кваліфікуватися щорічно за підсумками виступу в попередньому сезоні. У число засновників вже увійшли Мілан, Арсенал, Атлетіко, Челсі, Барселона, Інтер, Ювентус, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Реал і Тоттенгем. Трійка, що залишилася, визначиться найближчим часом. Очікується, що це буде Баварія, Лейпциг і Порту.

Зінченко і Манчестер Сіті
Реклама

Зінченко і Манчестер Сіті / Фото: Reuters

Який формат турніру

Команди будуть розділені на дві групи по 10 команд і на груповому етапі проведуть матчі один проти одного вдома і на виїзді. Далі три кращі команди в кожній групі автоматично проходять в чвертьфінал, а команди, які посіли четверте і п'яте місця, поборються в плей-офф за решту місць в 1/4 фіналу. Путівки до фіналу будуть розігруватися за підсумками одного матчу на нейтральному полі.

Фото: REUTERS/Rafael Marchante

Фото: REUTERS/Rafael Marchante

Реклама

Коли будуть проходити матчі

Поєдинки Суперліги будуть проходити посеред тижня, що не завадить командам змагатися у внутрішніх чемпіонатах. Проте, такий календар виключає участь цих клубів в єврокубках. Хоча і сам УЄФА проти такого суміщення і вже пригрозив засновникам дискваліфікацією.

В тренді
Шахтар – Динамо: відео голу та огляд українського класико

/ Фото: Reuters

Коли пройде турнір

Реклама

Точних дат ще немає, але на офіційному сайті Суперліги стверджується, що турнір стартує в серпні, а фінал заплановано на травень. Отже, календар турніру за своїми термінами нагадує розіграші традиційних єврокубків.

Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Що отримають учасники Суперліги

Засновники ліги обіцяють, що турнір забезпечить значно більший економічний ріст і підтримку європейського футболу завдяки зобов'язанню не обмежувати виплати солідарності, які будуть рости разом з доходами ліги. При цьому, стверджується, що ці виплати солідарності будуть значно вище, ніж зараз в єврокубках і перевищать 10 мільярдів євро.

Фото: REUTERS/Susana Vera

Фото: REUTERS/Susana Vera

Всі подробиці в спецтемі Суперліга Європи

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

футбол Суперліга футбольна

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Класико Реал – Барселона. Де і коли дивитися найочікуваніший матч в світі
Класико Реал – Барселона. Де і коли дивитися найочікуваніший матч в світіФутбол
14 років тому Кріштіану Роналду забив дебютний гол у Лізі чемпіонів. Сьогодні він найкращий бомбардир
14 років тому Кріштіану Роналду забив дебютний гол у Лізі чемпіонів. Сьогодні він найкращий бомбардирЛіга чемпіонів 2020/21
Шахтар – Динамо: онлайн вирішального матчу чемпіонату України
Шахтар – Динамо: онлайн вирішального матчу чемпіонату УкраїниЧУ з футболу
Прогноз Олександра Шовковського на матч
Прогноз Олександра Шовковського на матч "Реал" – "Барселона"Футбол
Футболіст Динамо завів роман з моделлю Playboy: фото красуні
Футболіст Динамо завів роман з моделлю Playboy: фото красуніФутбол
Гола росіянка, яку кинув Селезньов, взяла в руки автомат (відео)
Гола росіянка, яку кинув Селезньов, взяла в руки автомат (відео)Футбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти