Що таке Суперліга, заради якої ТОП-клуби кинули Лігу чемпіонів

ТОП-клуби Європи відкололися від УЄФА заради створення футбольної Суперліги. Матчі будуть проходити паралельно з єврокубками, а учасникам обіцяють прибуток в 10 мільярдів

Сьогодні було оголошено про створення Суперліги Європи. Турнір серед елітних клубів континенту покликаний замінити єврокубки. Давайте розберемося, що він буде з себе представляти.

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Хто братиме участь у турнірі

У Суперлізі братимуть участь 20 клубів. 15 клубів-засновників стануть недоторканними, а ще п'ять клубів будуть кваліфікуватися щорічно за підсумками виступу в попередньому сезоні. У число засновників вже увійшли Мілан, Арсенал, Атлетіко, Челсі, Барселона, Інтер, Ювентус, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Реал і Тоттенгем. Трійка, що залишилася, визначиться найближчим часом. Очікується, що це буде Баварія, Лейпциг і Порту.

Реклама Зінченко і Манчестер Сіті / Фото: Reuters

Який формат турніру

Команди будуть розділені на дві групи по 10 команд і на груповому етапі проведуть матчі один проти одного вдома і на виїзді. Далі три кращі команди в кожній групі автоматично проходять в чвертьфінал, а команди, які посіли четверте і п'яте місця, поборються в плей-офф за решту місць в 1/4 фіналу. Путівки до фіналу будуть розігруватися за підсумками одного матчу на нейтральному полі.

Фото: REUTERS/Rafael Marchante

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Коли будуть проходити матчі

Поєдинки Суперліги будуть проходити посеред тижня, що не завадить командам змагатися у внутрішніх чемпіонатах. Проте, такий календар виключає участь цих клубів в єврокубках. Хоча і сам УЄФА проти такого суміщення і вже пригрозив засновникам дискваліфікацією.

/ Фото: Reuters

Коли пройде турнір

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Точних дат ще немає, але на офіційному сайті Суперліги стверджується, що турнір стартує в серпні, а фінал заплановано на травень. Отже, календар турніру за своїми термінами нагадує розіграші традиційних єврокубків.

Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Що отримають учасники Суперліги

Засновники ліги обіцяють, що турнір забезпечить значно більший економічний ріст і підтримку європейського футболу завдяки зобов'язанню не обмежувати виплати солідарності, які будуть рости разом з доходами ліги. При цьому, стверджується, що ці виплати солідарності будуть значно вище, ніж зараз в єврокубках і перевищать 10 мільярдів євро.

Фото: REUTERS/Susana Vera

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