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Новости Лиги чемпионов 2020/2021

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Если Лига чемпионов завтра: кто выступит в турнире без учета грандов Суперлиги

19 апреля, 10:02

Александр Трикиша Александр Трикиша

С созданием Суперлиги европейские гранды не смогут участвовать в Лиге чемпионов. Фантазируем на тему, кто бы мог представлять ТОП-чемпионаты в самом престижном клубном турнире Европы

Создание Суперлиги всколыхнуто всю футбольную Европу и поставило под угрозу проведение еврокубков, ведь теперь неизвестно, кто согласится участвовать в урезанной Лиге чемпионов.

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На данный момент известно, что в Суперлиге точно будут участвовать Арсенал, Челси, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Тоттенхем (все – Англия), Атлетико, Барселона, Реал (все – Испания), Милан, Интер, Ювентус (все – Италия). Ожидается, что еще три места займут Бавария, Лейпциг (обе – Германия) и Порту (Португалия).

Если предположить, что европейские чемпионаты завершились сегодня, то в Лигу чемпионов из ТОП-лиг попали бы следующие команды:

  • Англия: Лестер, Вест Хэм, Эвертон, Лидс
  • Испания: Севилья, Вильярреал, Бетис, Реал Сосьедад
  • Германия: Вольфсбург, Айнтрахт, Боруссия Д, Байер
  • Италия: Аталанта, Наполи, Лацио, Рома
  • Франция: Лилль, Пари Сен-Жермен, Монако

Вполне вероятно, что УЕФА изменит квоты стран, предоставив больше мест в групповом этапе для менее сильных чемпионатов. Будет ждать развития ситуации.

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Кстати, ранее мы писали, с кого футбольная Суперлига взяла пример и к чему это привело. Баскетбольная Евролига стартовала в 2000 году, победила чиновников из ФИБА и до сих пор остается самым престижным клубным соревнованием Старого Света.

Все подробности в спецтеме Суперлига Европы

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Лига чемпионов Суперлига футбольная

Источник: Сегодня|Спорт

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