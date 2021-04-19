Если Лига чемпионов завтра: кто выступит в турнире без учета грандов Суперлиги

Создание Суперлиги всколыхнуто всю футбольную Европу и поставило под угрозу проведение еврокубков, ведь теперь неизвестно, кто согласится участвовать в урезанной Лиге чемпионов.
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На данный момент известно, что в Суперлиге точно будут участвовать Арсенал, Челси, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Тоттенхем (все – Англия), Атлетико, Барселона, Реал (все – Испания), Милан, Интер, Ювентус (все – Италия). Ожидается, что еще три места займут Бавария, Лейпциг (обе – Германия) и Порту (Португалия).
Если предположить, что европейские чемпионаты завершились сегодня, то в Лигу чемпионов из ТОП-лиг попали бы следующие команды:
- Англия: Лестер, Вест Хэм, Эвертон, Лидс
- Испания: Севилья, Вильярреал, Бетис, Реал Сосьедад
- Германия: Вольфсбург, Айнтрахт, Боруссия Д, Байер
- Италия: Аталанта, Наполи, Лацио, Рома
- Франция: Лилль, Пари Сен-Жермен, Монако
Вполне вероятно, что УЕФА изменит квоты стран, предоставив больше мест в групповом этапе для менее сильных чемпионатов. Будет ждать развития ситуации.
Кстати, ранее мы писали, с кого футбольная Суперлига взяла пример и к чему это привело. Баскетбольная Евролига стартовала в 2000 году, победила чиновников из ФИБА и до сих пор остается самым престижным клубным соревнованием Старого Света.
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