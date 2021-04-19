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Лігу чемпіонів і Лігу Європи в цьому сезоні можуть не дограти через Суперлігу

19 квітня, 08:30

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

УЄФА поки не відреагувало на створення Суперліги Європи. Чутки про призупинення поточних розіграшів єврокубків не підтверджені офіційно

Після оголошення про створення Європейської Суперліги в Мережі поповзли чутки, що УЄФА може тимчасово зупинити поточні розіграші Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Зараз турніри знаходяться на стадії півфіналів.

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Втім, журналіст Фабріціо Романо спростував чутки, заявивши, що поки УЄФА не робив ніяких заяв з цього приводу.

"Про тимчасово припинених наступних матчах Ліги чемпіонів і Ліги Європи нічого не оголошено і не підтверджено. Немає прес-релізу, нічого ще не вирішено. Зустріч УЄФА в найближчі години прояснить цей момент", – написав він у Twitter.

Нагадаємо, 12 ТОП-клубів Європи оголосили про створення Суперліги Європи, яка може поставити хрест на проведенні традиційних єврокубків. УЄФА виступав проти турніру і пригрозив клубам мільярдними позовами і відстороненість від єврокубків.

Всі подробиці в спецтемі Суперліга Європи

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УЄФА Ліга чемпіонів Ліга Європи Суперліга футбольна

Джерело: Сегодня|Спорт

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