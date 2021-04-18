УЄФА йде війною проти творців Суперліги: позови на мільярди і відсторонення з єврокубків

Творці Європейської Суперліги можуть дорого поплатитися за свої ідеї. УЄФА готує свою відповідь бажаючим відколотися від звичної системи європейського футболу

УЄФА разом з лігами і федераціями з усієї Європи працює над судовим позовом в 50-60 мільярдів доларів проти команд, які хочуть створити Європейську Суперлігу. Також розглядається варіант з дискваліфікацією клубів, хто виступає за створення елітної закритої ліги. Раніше ще й боси світового футболу виступили з жорсткою заявою.

Реклама

Читайте також: Шевченко виступив проти Суперліги: "Країни на зразок України страждатимуть"

На цей момент під участю в елітній закритій лізі підписалися 11 клубів: це Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Арсенал, Тоттенгем, Челсі, Реал, Барселона, Атлетико, Ювентус, Інтер і Мілан. Повідомлялося, що стрімінговий сервіс DAZN готовий був заплатити 3,5 мільярда доларів за трансляцію турніру, але пізніше керівництво сервісу спростувало чутки.

У той же час Баварія і Парі Сен-Жермен виступають проти створення Суперліги, а Манчестер Сіті поки вагається з вибором, повідомляє a Gazzetta dello Sport.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама