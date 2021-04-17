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Благородний жест: футболісти Реала відмовляються від солідних преміальних

17 квітня, 16:17

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Футболісти мадридського Реала готові відмовитися від преміальних за перемогу в Прімері або Лізі чемпіонів, що дозволить клубу заощадити близько 30 мільйонів євро

Футболісти мадридського Реала відмовляться від преміальних у разі перемоги в Лізі чемпіонів або Примері. Це пов'язано з фінансовими труднощами, яких зазнає клуб через пандемію коронавіруса.

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Якщо Реал виграє обидва турніри, то гравці отримають бонусні виплати тільки за один з них. Це дозволить клубу заощадити близько 30 мільйонів євро.

У Лізі чемпіонів Реал дійшов уже півфіналу. Підопічні Зінедіна Зідана на стадії 1/4 фіналу вибили з турніру Ліверпуль . Дивіться огляд матчу на "Енфілді":

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Що стосується чемпіонату Іспанії, то там розклади після 30-го туру такі: Атлетіко – 67, Реал – 66, Барселона – 65 очок. До кінця Примери залишилося ще вісім турів.

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Ліга чемпіонів Реал Мадрид

Джерело: Championat.ru

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