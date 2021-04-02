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Розпродаж! Реал продає десять гравців заради трансферної бомби

2 квітня, 16:15

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Мадридський клуб хоче отримати Мбаппе або Голанда

Мадридський Реал готовий в літнє трансферне вікно влаштувати великий розпродаж. Клуб потребує коштів на покупку топ-гравців. У планах іспанського гранда придбання Кіліана Мбаппе або Ерлінга Голанда. Обидва коштують приблизно 150 млн євро.

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Як повідомляє The Times, влітку Реал має намір продати близько десяти футболістів, серед яких – Мартін Едегор (трансферна вартість 40 млн євро), в даний час виступає на правах оренди за лондонський Арсенал, Гарет Бейл (20 млн, грає в оренді за Тоттенхем), Даніель Себальос (30 млн, грає в оренді за Арсенал) і форвард Лука Йович (20 млн, грає в оренді за Айнтрахт).

Раніше ми писали, що 20-річного форварда німецької Борусії Ерлінга Голанда готова купити Барселона. Іспанський клуб може викласти 180 млн євро за норвежця, який в цьому сезоні забив 49 голів в 49 матчах!

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Реал Мадрид Кіліан Мбаппе Ерлін Голанд
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