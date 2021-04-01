Барселона готує ще один трансфер століття за 180 мільйонів

Справжній ажіотаж спостерігається в останні тижні навколо фігури 20-річного форварда німецької Борусії (Д) Ерлінга Голанда. Незважаючи на високу ціну феноменального футболіста, гранди готові розщедритися на велику суму, щоб отримати його в свої ряди. адже Голанд забив 49 голів в 49 матчах!

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У відповідь на пропозиції продати хлопця Боруссія заявила, що цього літа відпустить свого бомбардира лише за 180 мільйонів євро. Про це повідомляє ESPN.

Нагадаємо, Ерлінг приїхав в Дортмунд в січні 2020 року через австрійського Зальцбурга. Тоді за нього віддали "всього" 45 мільйонів. Тепер же клуб може зірвати величезний куш при його трансфер.

Фото: REUTERS/Leon Kuegeler

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Насправді, кажуть, що Боруссія не дуже вірить, що хтось може викласти таку суму. А виставила цінник для того, щоб утримати Ерлінга в команді ще на сезон. Однак це не заважає товстосумам вести переговори. Сьогодні в Барселоні з'явилися батько гравця Альф-Інге Холанд і агент Міно Райола. Журналісти зняли їх в аеропорту столиці Каталонії.

Забавно, що борги Барселони оцінюються близько мільярда доларів, а президент клубу намагається купити чи не найдорожчого гравця планети. Ймовірно, у Жоана Лапорти є приховані можливості. За ціною ж з Холанд можуть посперечатися, мабуть, лише Кіліан Мбаппе і Неймар з ПСЖ. Бразильця паризький клуб купив саме у Барси за 222 мільйони, явно переплативши, а за француза виклав Монако – 145 "лимонів".

Нещодавно Мбаппе побив рекорд молодого Мессі, але на п'яти наступає Голанд. Зауважимо, що активний інтерес до молодого норвежцю проявляють Манчестер Сіті і Челсі, Реал і Баварія.

Дивіться, як дубль Ерлінга в матчі з Севільєю вивів Боруссію в чвертьфінал Ліги чемпіонів:

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