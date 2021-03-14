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І хто тут найдорожчий? "Боруссія" вразила грандів ціною Голанда

14 березня, 18:00

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Клуб з Дортмунда готовий продати норвежця не менше, ніж за 120 мільйонів євро

Фантастична гра Ерлінга Голанда в сезоні 2020/2021 істотно підняла ціну на талановитого норвезького форварда. Керівництво дортмундської "Боруссії" допускає можливість продажу 20-річного футболіста вже цього літа, хоча його контракт діє до 30 червня 2024 року. Правда, ціну на Ерлінга встановили дуже високу.

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Тим часом, найкращим футболістом тижня у Лізі чемпіонів назвали молоду зірку "Боруссії".

Журналіст-інсайдер Ніколо Скіра на своїй сторінці в Twitter пише, що німецький клуб розраховує отримати за хлопця 120, а то і 130 мільйонів євро! Дорожче, в 180 "лимонів", оцінюють лише француза Киліана Мбаппе з "ПСЖ".

При цьому вже відомо, що активний інтерес до Голанда виявляють іспанський "Реал" і англійські "Челсі" і "Манчестер Сіті". Втім, можливо, гранди зачекають із дорогою покупкою, адже згідно з контрактом влітку 2022 року відступні за нападника впадуть до 75 мільйонів. Та й агент гравця Міно Райола не квапить з черговим переходом.

Нагадаємо, в Дортмунд норвежець переїхав з австрійського "Зальцбурга" трохи більше року тому – в січні 2020-го. У цьому сезоні він забив 31 м'яч у 30 матчах у різних турнірах.

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Фото: REUTERS/Leon Kuegeler

Фото: REUTERS/Leon Kuegeler

Читайте також: Мбаппе побив рекорд молодого Мессі, але на п'яти наступає нахабний норвежець.

Дивіться, як Ерлінг зробив дубль у повторному матчі Ліги чемпіонів із "Севільєю":

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футбол Боруссія Дортмунд цінники Ерлін Голанд
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