"У ваших руках боротьба з расизмом перетворилася в лицемірство": президент Чехії пішов проти УЄФА

Президент Чехії Мілош Земан відреагував на жорстоке покарання від УЄФА для гравця празької Славії Ондржея Кудели за прояв расизму. Прес-служба глави держави відправила лист в УЄФА, де звинуватила організацію в лицемірстві.
"Слід зазначити, що звинувачення в расизмі не були доведені. Навіть інспектор УЄФА засумнівався в тому, що Кудела виголосив расистське зауваження. Ви засудили порядну людину без жодного доказу... тільки для того, щоб виправдати збочені очікування вузької групи активістів та клубу, нездатного перемогти на полі.
У ваших руках боротьба з расизмом перетворилася в... лицемірство, позитивну дискримінацію і безглузде схиляння перед дурними тенденціями", – йдеться в листі в дисциплінарний орган УЄФА, яке цитує Sportbox.
Нагадаємо, конфлікт між Куделою і Камарою розгорівся після матчу Славії і Рейнджерс в 1/8 фіналу Ліги Європи. Тоді футболіст Рейнджерс напав на гравця Славії з кулаками, стверджуючи, що чех його звинуватив на расовому ґрунті.
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