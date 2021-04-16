"У ваших руках боротьба з расизмом перетворилася в лицемірство": президент Чехії пішов проти УЄФА

У Чехії стверджують, що УЄФА виніс вердикт у справі про прояв расизму Ондржеєм Куделя без доказів. Президент Чехії навіть відправив лист в УЄФА

Президент Чехії Мілош Земан відреагував на жорстоке покарання від УЄФА для гравця празької Славії Ондржея Кудели за прояв расизму. Прес-служба глави держави відправила лист в УЄФА, де звинуватила організацію в лицемірстві.

"Слід зазначити, що звинувачення в расизмі не були доведені. Навіть інспектор УЄФА засумнівався в тому, що Кудела виголосив расистське зауваження. Ви засудили порядну людину без жодного доказу... тільки для того, щоб виправдати збочені очікування вузької групи активістів та клубу, нездатного перемогти на полі. У ваших руках боротьба з расизмом перетворилася в... лицемірство, позитивну дискримінацію і безглузде схиляння перед дурними тенденціями", – йдеться в листі в дисциплінарний орган УЄФА, яке цитує Sportbox.

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Нагадаємо, конфлікт між Куделою і Камарою розгорівся після матчу Славії і Рейнджерс в 1/8 фіналу Ліги Європи. Тоді футболіст Рейнджерс напав на гравця Славії з кулаками, стверджуючи, що чех його звинуватив на расовому ґрунті.

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