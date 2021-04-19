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Лигу чемпионов и Лигу Европы в этом сезоне могут не доиграть из-за Суперлиги

19 апреля, 08:30

Александр Трикиша Александр Трикиша

УЕФА пока не отреагировало на создание Суперлиги Европы. Слухи о приостановлении текущих розыгрышей еврокубков не подтверждены официально

После объявления о создании Европейской Суперлиги в Сети поползли слухи, что УЕФА может приостановить текущие розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы. Сейчас турниры находятся на стадии полуфиналов.

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Впрочем, журналист Фабрицио Романо опроверг слухи, заявив, что пока УЕФА не делал никаких заявлений по этому поводу.

"О временно приостановленных следующих матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы ничего не объявлено и не подтверждено. Нет пресс-релиза, ничего еще не решено. Встреча УЕФА в ближайшие часы прояснит этот момент", – написал он в Twitter.

Напомним, 12 ТОП-клубов Европы объявили о создании Суперлиги Европы, которая может поставить крест на проведении традиционных еврокубков. УЕФА выступал против турнира и пригрозил клубам миллиардными исками и отстранениями от еврокубков.

Все подробности в спецтеме Суперлига Европы

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УЕФА Лига чемпионов Лига Европы Суперлига футбольная

Источник: Сегодня|Спорт

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