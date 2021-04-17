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Переможець Ліги чемпіонів втратив сон після вильоту з турніру

17 квітня, 09:21

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Головний тренер мюнхенської Баварії Ганс-Дітер Флік поскаржився, що погано спить після того, як його команда поступилася ПСЖ у чвертьфіналі Ліги чемпіонів

Як відомо, біда не приходить одна. На цьому тижні чинний володар Кубка Ліги чемпіонів, Баварія, залишив елітний турнір. У чвертьфіналі німецький гранд поступився французькому ПСЖ за рахунок меншої кількості голів на чужому полі. Наставник мюнхенців Ганс-Дітер Флік так сильно переживає невдачі, що практично не може спати.

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Ще в березні говорили, що німецькі тренери домінують в Лізі чемпіонів. Тепер же з квартету чвертьфіналістів далі пройшов лише один.

Слова Фліка про переживання стосовно вильоту від Мбаппе і Ко наводить французьке видання L'Equipe:

"Вибуття з Ліги чемпіонів не можна забути так швидко. З тих пір я погано сплю. Мої очі можуть це підтвердити".

Ганс-Дітер Флік

Ганс-Дітер Флік / Фото: Reuters

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Втім, фахівець усвідомлює, що зациклюватися на поразці просто немає можливості:

"Нам потрібно рухатися вперед. Попереду у Баварії кілька важливих матчів Бундесліги, і нашою метою залишається чемпіонство".

У німецькій першості мюнхенці випереджають Лейпциг на чотири очки, маючи зустріч в запасі. Сьогодні Баварія зіграє на виїзді з Вольфсбургом, який займає третє місце.

Кажуть що Ганс Дітер-Флік очолить збірну Німеччини після Євро-2020.

Дивіться, як Баварія обіграла ПСЖ, але покинула Лігу чемпіонів:

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виліт футбол Ліга чемпіонів Баварія сон Ханс-Дитер Флик
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