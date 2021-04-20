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Капітан МЮ влаштував розбірки з босом клубу через Суперлігу

20 квітня, 17:58

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Гаррі Магуайр посварився з виконавчим директором клубу Едом Вудвордом з стосовно створення Суперліги, гравці залишилися незадоволені своїм незнанням

Не вщухають пристрасті навколо створення в Європі футбольної Суперліги. Поки що її майбутнє виглядає досить туманним, оскільки нове формування нараз на серйозний опір. Все більше дійових осіб вважають за необхідне заявити про свою позицію. Зокрема, гравці Манчестер Юнайтед виявилися серйозно розмірковують над діями свого керівництва і провели з ним зустріч.

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Читайте також: глава Суперліги гарантує, що жоден футболіст не буде усунений від Євро-2020.

Про конфліктну ситуацію в таборі "Червоних дияволів" повідомляє таблоїд Daily Mail.

Виконавчому директору клубу Еду Вудворду довелося пояснюватися з футболістами. Повідомляють, що його промова про те, що він діє в інтересах МЮ, не вразила гравців.

Гаррі Магуайр. Фото: REUTERS/Ina Fassbender
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Гаррі Магуайр. Фото: REUTERS/Ina Fassbender

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Поведінка клуба не сподобалося хлопцям, і деякі з них досить агресивно висловили своє ставлення до вчинку МЮ. Зокрема, всі залишилися незадоволені тим, що про створення нового турніру і своїй ролі в ньому дізналися з преси. А капітан Гаррі Магуайр пішов ще далі і влаштував відкритий скандал з Вудвордом.

Тим часом, клубам не з Суперліги обіцяють в три рази більше грошей, ніж у Лізі чемпіонів. А капітан Ліверпуля Джордан Гендерсон вирішив зібрати представників всіх клубів Прем'єр-ліги, щоб виробити чітку позицію по новому турніру.

Дивіться, як минулого тижня МЮ обіграв Гранаду в Лізі Європи:

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Всі подробиці в спецтемі Суперліга Європи

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