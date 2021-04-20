Глава Суперліги гарантує, що жоден футболіст не буде відсторонений від Євро-2020

Творець Суперліги запевнив гравців, що ніхто не відсторонить їх від участі в Євро-2020 і ЧС-2022 за ігри в новому турнірі. Також клуби не будуть усунуті від внутрішніх чемпіонатів

Президент мадридського Реала і глава Європейської Суперліги Флорентіно Перес заспокоїв гравців після загроз від УЄФА і ФІФА не пускати учасників ліги на Євро-2020 і ЧС-2022. Також він заявив що клуби продовжать свій виступ в національних чемпіонатах.

Реклама

Читайте також: Прощай, Реал, МанСіті і Челсі! В 1/2 ЛЧ їх замінять Баварія, Боруссія і Порту

"Гравці з клубів Суперліги не будуть відсторонені від участі в Євро-2020 і чемпіонаті світу. Я гарантую це. Вони можуть бути в цьому впевнені на 100%. Клуби Суперліги не будуть усунені з національних ліг", – цитує Переса журналіст Ніколо Скіра в Twitter.

Нагадаємо, на цей момент відомі 12 команд-засновників Суперліги: Мілан, Арсенал, Атлетіко, Челсі, Барселона, Інтер, Ювентус, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Реал і Тоттенгем. Ще п'ять будуть кваліфікуватися щорічно за підсумками виступу в попередньому сезоні.

Раніше ми пофантазувати, хто виступить в наступній Лізі чемпіонів без урахування грандів Суперліги, виходячи з турнірного становища в топ-лігах Європи на цей момент. Зі створенням Суперліги європейські гранди не зможуть брати участь в Лізі чемпіонів.

Всі подробиці в спецтемі Суперліга Європи

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама