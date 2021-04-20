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Глава Суперліги гарантує, що жоден футболіст не буде відсторонений від Євро-2020

20 квітня, 09:07

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Творець Суперліги запевнив гравців, що ніхто не відсторонить їх від участі в Євро-2020 і ЧС-2022 за ігри в новому турнірі. Також клуби не будуть усунуті від внутрішніх чемпіонатів

Президент мадридського Реала і глава Європейської Суперліги Флорентіно Перес заспокоїв гравців після загроз від УЄФА і ФІФА не пускати учасників ліги на Євро-2020 і ЧС-2022. Також він заявив що клуби продовжать свій виступ в національних чемпіонатах.

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"Гравці з клубів Суперліги не будуть відсторонені від участі в Євро-2020 і чемпіонаті світу. Я гарантую це. Вони можуть бути в цьому впевнені на 100%. Клуби Суперліги не будуть усунені з національних ліг", – цитує Переса журналіст Ніколо Скіра в Twitter.

Нагадаємо, на цей момент відомі 12 команд-засновників Суперліги: Мілан, Арсенал, Атлетіко, Челсі, Барселона, Інтер, Ювентус, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Реал і Тоттенгем. Ще п'ять будуть кваліфікуватися щорічно за підсумками виступу в попередньому сезоні.

Раніше ми пофантазувати, хто виступить в наступній Лізі чемпіонів без урахування грандів Суперліги, виходячи з турнірного становища в топ-лігах Європи на цей момент. Зі створенням Суперліги європейські гранди не зможуть брати участь в Лізі чемпіонів.

Всі подробиці в спецтемі Суперліга Європи

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ЧС-2022 Євро-2020 Флорентіно Перес Суперліга футбольна

Джерело: Сегодня|Спорт

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