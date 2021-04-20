Русский
$ 28,01
33,71
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Клубам не з Суперліги обіцяють майже в три рази більше грошей, ніж в Лізі чемпіонів

20 квітня, 13:23

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Клуби зможуть суттєво поповнити свої гаманці, навіть не виступаючи в Суперлізі. Керівництво нової ліги обіцяє іншим командам солідні виплати солідарності

Організатори Суперліги обіцяють командам, які не братимуть участі в турнірі, 400 мільйонів євро в рік в якості солідарних виплат. Зазначається, що в Лізі чемпіонів аналогічні виплати становлять усього 140 млн євро.

Реклама

Читайте також: Що таке Суперліга, заради якої ТОП-клуби кинули Лігу чемпіонів

Запустити такий грандіозний проєкт допоможе банк JPMorgan Chase. За відомостями Financial Times, банк виділить на організацію Суперліги 3,25 млрд євро. При цьому, клуби-засновники отримають кредит на 23 роки. Але суму потрібно буде повернути, якщо клуб з якоїсь причини вирішить вийти з Суперліги.

В тренді
Шахтар – Динамо: відео голу та огляд українського класико

Також джерело повідомляє, що керівництво Суперліги вже почало переговори з потенційними трансляторами. Вони виходили на контакт з такими компаніями як Amazon, Facebook, Disney і Sky і планують збільшити річний дохід до 4 млрд євро, що майже в два рази більше, ніж у Ліги чемпіонів.

Читайте також: Український футбол повинен бути проти Суперліги руками і ногами: чим загрожує нам бунт еліти

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Суперліга Європи

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Ліга чемпіонів Суперліга футбольна

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Класико Реал – Барселона. Де і коли дивитися найочікуваніший матч в світі
Класико Реал – Барселона. Де і коли дивитися найочікуваніший матч в світіФутбол
Шахтар – Динамо: онлайн вирішального матчу чемпіонату України
Шахтар – Динамо: онлайн вирішального матчу чемпіонату УкраїниЧУ з футболу
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Серії А
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Серії АФутбол
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонів
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонівФутбол
Гола росіянка, яку кинув Селезньов, взяла в руки автомат (відео)
Гола росіянка, яку кинув Селезньов, взяла в руки автомат (відео)Футбол
Сексуальна телеведуча оголилася на пляжі в очікуванні тепла
Сексуальна телеведуча оголилася на пляжі в очікуванні теплаФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти