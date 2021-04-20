Клубам не з Суперліги обіцяють майже в три рази більше грошей, ніж в Лізі чемпіонів

Організатори Суперліги обіцяють командам, які не братимуть участі в турнірі, 400 мільйонів євро в рік в якості солідарних виплат. Зазначається, що в Лізі чемпіонів аналогічні виплати становлять усього 140 млн євро.
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Запустити такий грандіозний проєкт допоможе банк JPMorgan Chase. За відомостями Financial Times, банк виділить на організацію Суперліги 3,25 млрд євро. При цьому, клуби-засновники отримають кредит на 23 роки. Але суму потрібно буде повернути, якщо клуб з якоїсь причини вирішить вийти з Суперліги.
Також джерело повідомляє, що керівництво Суперліги вже почало переговори з потенційними трансляторами. Вони виходили на контакт з такими компаніями як Amazon, Facebook, Disney і Sky і планують збільшити річний дохід до 4 млрд євро, що майже в два рази більше, ніж у Ліги чемпіонів.
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