Крах Суперліги: Челсі і Манчестер Сіті вийшли по ходу наради грандів

Новий турнір, схоже, закінчує своє існування, так і не встигнувши як слід проявити себе. Боси клубів панікують і включають задню передачу

У вівторок пізно ввечері розпочався терміновий збір клубів Суперліги. Глави 12 клубів-засновників, які хотіли проводити елітний турнір, вирішують, що ж робити далі. Багато експертів, знамениті футболісти і прості фанати протестують проти створення закритого змагання. І клуби йдуть на задній хід.

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З повідомлень англійських ЗМІ вже відомо, що Челсі і Манчестер Сіті підтвердили вихід з Суперліги. Клуб російського мільярдера Романа Абрамовича одним з останніх скочив в авантюру, але одним з перших з неї вийшов. А ось іспанський Атлетіко спростував свою відмову від кампанії.

Передбачається, що після наради клуби одночасно заявлять про згортання проекту. З приводу "покійного" турніру створюють сотні мемів.

Підтвердилося, що виконавчий директор МЮ Ед Вудворд йде зі своєї посади після дев'яти років у клубі. Правда, в кінці року. А ось відставка президента Ювентуса Андреа Аньєллі не підтвердилася.

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У той же час, як ми писали, Ліга чемпіонів змінює формат у відповідь на створення Суперліги. Правда, презентація була призначена заздалегідь, а сама система розіграшу зміниться лише в 2024 році.

У вівторок Баварія рішуче відмовилася від Суперліги, Зідан і Клопп уникли відповіді.

Дивіться, як Манчестер Сіті обіграв дортмундську Боруссію в 1/4 фіналу ЛЧ:

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