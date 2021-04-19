Революція в Лізі чемпіонів у відповідь на створення елітної Суперліги

Виконком УЄФА проголосував за зміну формату найпрестижнішого футбольного єврокубка. Відомо, що кількість учасників буде розширено з 32 до 36 команд

У відповідь на створення футбольної Суперлігивиконком УЄФА прийняв інше революційне рішення. Чиновники проголосували за зміну формату Ліги чемпіонів. Уже відомо, що кількість команд-учасниць буде розширено з 32 до 36. Також передбачена квота для топ-клубів, які не зможуть пройти кваліфікацію до турніру.

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Як повідомляє New York Times, груповий етап Ліги чемпіонів буде скасований, а грати командам належить за коловою системою. Кожен учасник гарантовано проведе по десять матчів. За підсумками першого етапу в плей-офф вийдуть вісім кращих команд, інші будуть виборювати право на участь в плей-офф в стикових матчах.

/ Фото: AFP

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Передбачається, що новий формат ЛЧ гарантує всім клубам збільшення кількості матчів, а також збільшення доходів. Повідомляється, що зміни вступлять в силу з 2024 року.

Раніше ми також повідомляли, що Лігу чемпіонів і Лігу Європи в цьому сезоні можуть не дограти через Суперлігу. Зараз турніри знаходяться на стадії півфіналів.

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