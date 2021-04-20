Ми перекриємо їм повітря – прем'єр Великобританії виступив проти Суперліги. Челсі і МанСіті злякалися

Борис Джонсон зустрівся з кількома групами фанатів англійських клубів і заявив, що держава перешкоджатиме проведенню нового турніру

Тривають протести проти створення футбольної Суперліги. Нагадаємо, відразу шість англійських клубів зібралися брати участь в новому турнірі, а фанати на Туманному Альбіоні мають серйозний вплив. Сьогодні з представниками саме цих шести клубів зустрівся британський прем'єр-міністр Борис Джонсон і запевнив їх, що він їх підтримує.

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Тим часом вже третій клуб задумався про вихід з турніру.

Глава уряду дещо самовпевнено заявив, що держава "вб'є Суперлігу" і постарається запобігти матчам в Англії. І заради цього може навіть змінити закони. Крім того, Джонсон пропонує відкликати робочі візи у футболістів і не дозволяти поліції забезпечувати безпеку під час ігор.

Борис Джонсон. Фото: REUTERS/Peter Nicholls

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У вівторок увечері з'явилася інформація Daily Mail, що Челсі і Манчестер Сіті вже зондують ґрунт щодо виходу з Суперліги. На їхню думку серйозно вплинув протест футбольного світу.

Сьогодні Баварія відмовилася від участі в Суперлізі.

Дивіться, як Челсі в Португалії здобув путівку до півфіналу Ліги чемпіонів:

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