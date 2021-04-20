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Мы перекроем им воздух – премьер Великобритании выступил против Суперлиги. Челси и МанСити испугались

20 апреля, 21:28

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Борис Джонсон встретился с несколькими группами фанатов английских клубов и заявил, что государство будет препятствовать проведению нового турнира

Продолжаются протесты против создания футбольной Суперлиги. Напомним, сразу шесть английских клубов собрались участвовать в новом турнире, а фанаты на Туманном Альбионе имеют серьезное влияние. Сегодня с представителями именно этих шести клубов встретился британский премьер-министр Борис Джонсон и заверил их, что он их поддерживает.

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Тем временем уже третий клуб задумался о выходе из турнира.

Глава правительства несколько самоуверенно заявил, что государство "убьет Суперлигу" и постарается предотвратить матчи в Англии. И ради этого может даже изменить законы. Кроме того, Джонсон предлагает отзывать рабочие визы у футболистов и не позволять полиции обеспечивать безопасность во время игр.

Борис Джонсон. Фото: REUTERS/Peter Nicholls

Борис Джонсон. Фото: REUTERS/Peter Nicholls

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Во вторник вечером появилась информация Daily Mail, что Челси и Манчестер Сити уже зондируют почву насчет выхода из Суперлиги. На их мнение серьезно повлиял протест футбольного мира.

Сегодня Бавария отказалась от участия в Суперлиге.

Смотрите, как Челси в Португалии добыл путевку в полуфинал Лиги чемпионов:

Все подробности в спецтеме Суперлига Европы

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