Футбол их сделал! Суперлига выбросила белый флаг после выхода шести клубов Англии

Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Арсенал, Тоттенхэм и Челси помахали рукой Суперлиге, после чего она официально заявила о приостановке

Европейская Суперлига, просуществовав чуть менее двух суток, под давлением фанатов, УЕФА и ФИФА официально объявила о приостановке турнира. А по сути, это конец Суперлиги – по крайней мере, в том виде, в котором она была объявлена президентом Реала Флорентино Пересом.

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Приостановка Суперлиги произошла после того, как из нее вышла половина из 12 участников, все представители Англии – Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Арсенал, Тоттенхэм и Челси.

Первым этот шаг сделал МанСити Александра Зинченко, после чего босс УЕФА Александр Чеферин заявил: "Я рад снова приветствовать Сити в европейской футбольной семье. Они проявили большой интеллект, прислушавшись к многочисленным призывам – в первую очередь своих болельщиков. Чтобы признать ошибку, нужно мужество, но я никогда не сомневался, что у них были способности и здравый смысл, чтобы принять такое решение. Сити – это реальный актив для футбола".

/ Фото: Reuters

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Зинченко и Стоунз, Манчестер Сити / Фото: Reuters

Александер Чеферин / Фото: Reuters

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Вслед за МанСити документы из Суперлиги забрали другие английские гранды. В итоге Суперлига, в которой остались Реал, Барселона, Атлетико, Милан, Интер и Ювентус, заявила, что ставит себя на паузу.

"Несмотря на объявленный уход английских клубов, вынужденных принимать такие решения из-за давления на них, мы убеждены, что наше предложение полностью соответствует европейскому законодательству и правилам, как это было продемонстрировано сегодня решением суда о защите Суперлиги от действий третьих лиц. Учитывая сложившиеся обстоятельства, мы пересмотрим наиболее подходящие шаги по изменению проекта, всегда имея в виду наши цели предложить болельщикам наилучшие возможные впечатления при одновременном увеличении солидарных выплат для всего футбольного сообщества", – приводит заявление Суперлиги журналист Роб Харрис в своем Twitter

Напомним, ранее британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что государство "убьет Суперлигу". Для этого он готов был изменить законы, отзывать рабочие визы у футболистов и не позволять полиции обеспечивать безопасность во время игр нового турнира.

Все подробности в спецтеме Суперлига Европы

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