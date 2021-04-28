Тренер, який відкрив Мілевського і Алієва, залишився без роботи

Павло Яковенко і столична Оболонь, яку він очолював з жовтня, припинили співпрацю після того, як "пивовари" майже втратили шанси на вихід до УПЛ

Павло Яковенко / Фото: ФК "Оболонь"

Столичний футбольний клуб Оболонь і головний тренер знаменитий ексдинамівець Павло Яковенко припинили співпрацю, повідомляє FootBoom.

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Причина не називається. Однак Оболонь програла два останні матчі – Миколаєву (3:5) і Агробізнесу (0:1), опинившись на сьомому місці в Першій лізі з примарними шансами піднятися в Прем'єр-лігу, для чого необхідно бути в ТОП-3.

Яковенко очолював "пивоварів" з жовтня 2020 го. Під керівництвом 56-річного фахівця команда виграла 9 матчів, двічі зіграла внічию і зазнала 6 поразок.

Станом на зараз, перші три сходинки в Першій лізі посідають Верес, Чорноморець і Металіст 1925.

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Відзначимо, що як футболіст Павло Яковенко в складі Динамо виграв Кубок кубків-1986 і тричі ставав чемпіоном СРСР.

Як тренер очолював Металург (Нікополь), російські Уралан, Хімкі, Кубань, Ростов, збірні України U-19 і U-21. Але найбільше відомий за роботою з вихованцями академії київського Динамо, які були зібрані з пострадянського простору і починали грати в Україні під вивіскою Борисфен-2.

Найяскравішими гравцями з тієї команди Яковенка стали уродженець Мінська Артем Мілевський і Олександр Алієв з Хабаровська, які згодом не раз згадували про виснажливі тренування Яковенка.

Алієв і Мілевський / Фото: Instagram

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Був би Яковенко головним тренером Динамо, команда би 31 грудня не Новий рік відзначала, а бігла тест Купера – заявив недавно Мілевський.