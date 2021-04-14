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Тренер Челсі послав наставника Порту після матчу

14 квітня, 15:19

Олег Люлька Олег Люлька

Якщо четвертий арбітр підтвердить слова наставника португальської команди, то лондонці в півфіналі Ліги чемпіонів залишаться без свого керманича

Головний тренер Порту Сержіу Консейсау заявив, що німецький коуч Челсі Томас Тухель образив його після закінчення матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

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Нагадаємо, в Лондоні Порту виграв у Челсі завдяки суперголу 1:0, але до півфіналу ЛЧ завдяки перемозі тижневої давнини 2:0 пройшов англійський клуб.

"Мене образила ця людина. Я сказав рефері, що четвертий суддя чув образи", – наводить слова Консейсау Record.

За інформацією медіа, Тухель після фінального свистка "послав" Консейсау, використовуючи ненормативну лексику.

Консейсау і Тухель

Консейсау і Тухель / Фото: Reuters

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Якщо четвертий суддя справді чув образи Тухеля на адресу Консейсау і підтвердить їх під час розгляду в УЄФА, то це може обернутися дискваліфікацією коуча Челсі. Отже, він пропустить поєдинки 1/2 Ліги чемпіонів, де лондонці зустрінуться з переможцем пари Ліверпуль – Реал (перший матч – 1:3).

Дивіться огляд матчу Челсі – Порту (0:1)

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тренер Ліга чемпіонів Порту Челсі Лондон Томас Тухель Сержиу Консейсау
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