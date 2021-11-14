Шевченко виграв перший матч із Дженоа: але радіти нема чому

Один із аутсайдерів Серії А Дженоа провів дебютний матч під керівництвом нового головного тренера – українця Андрія Шевченка.
Генуезький клуб у контрольному спарингу обіграв свою молодіжну команду з рахунком 3:1.
Далі по темі
Голами за основну команду Дженоа відзначилися Філіппо Мелегоні, Елмандо Джині та Флавіо Б'янкі.
15 листопада у "грифонів" буде вихідний, а 16-го розпочнеться підготовка до першого офіційного матчу на чолі з Шевою – 21 листопада Дженоа прийме Рому, очолювану Жозе Моурінью. Ось там уже перемога буде на вагу золота!
Раніше ми писали, що у Дженоа Шевченко отримуватиме 1,8 млн євро на рік.
Астрологи пророкують Шеві успіх у Дженоа і розлучення із Крістен Пазік.
Читайте також:
- Дженоа – не рівень Шевченка. Мілевського здивував вибір Миколайовича
- Щоб провал не повторився. Шевченко шукає причину невдач Дженоа
- Бомба! Шева замахнувся на українця з рекордною зарплатою
- Шеві знижок не роблять: Динамо заломило непідйомну ціну за Миколенка
- Захисник Динамо та хавбек Мілана: Шевченко визначився з головними трансферними цілями
- Рятувальники Дженоа! Шевченко показав, з ким витягатиме клуб із трясовини