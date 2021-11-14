Шевченко виграв перший матч із Дженоа: але радіти нема чому

Перший млинець володаря "Золотого м'яча"-2004 біля керма "грифонів" – не глевкий, але святкувати нічого – адже цей поєдинок не мав найменшого турнірного значення

Андрій Шевченко. Фото - ФК Дженоа

Один із аутсайдерів Серії А Дженоа провів дебютний матч під керівництвом нового головного тренера – українця Андрія Шевченка.

Генуезький клуб у контрольному спарингу обіграв свою молодіжну команду з рахунком 3:1.

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Голами за основну команду Дженоа відзначилися Філіппо Мелегоні, Елмандо Джині та Флавіо Б'янкі.

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15 листопада у "грифонів" буде вихідний, а 16-го розпочнеться підготовка до першого офіційного матчу на чолі з Шевою – 21 листопада Дженоа прийме Рому, очолювану Жозе Моурінью. Ось там уже перемога буде на вагу золота!

Андрій Шевченко та Жозе Моурінью / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше ми писали, що у Дженоа Шевченко отримуватиме 1,8 млн євро на рік.

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Астрологи пророкують Шеві успіх у Дженоа і розлучення із Крістен Пазік.