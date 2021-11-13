Бомба! Шева замахнувся на українця із рекордною зарплатою

У планах Андрія Шевченка заманити до Дженоа не лише Віталія Миколенка та Олександра Зінченка, але й Андрія Ярмоленка.
Про це повідомив екснаставник Шеви в Динамо та збірній України Йожеф Сабо.
"Як я знаю, Шевченко хоче купити не лише Миколенка та Зінченка з Манчестер Сіті, а й Ярмоленка з Вест Гема. Щодо Миколенка, то він має зростати. Віталій – талановитий футболіст. Має хороші фізичні дані", – заявив у коментарі Fanday Сабо.
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Відзначимо, що Ярмоленко – футболіст із найбільшою зарплатою серед чинних українських футболістів. За даними британських ЗМІ, його річний оклад у Вест Гемі становить 6 млн. фунтів (близько 7 млн. євро) брудними.
Але вже влітку наступного року у Ярмоленка спливає контракт із лондонським клубом, отже, до іншої команди він може піти безкоштовно. А свої зарплатні апетити Андрій міг би трохи вгамувати, враховуючи, що йому вже 32.
Зазначимо, що у Дженоа мають бути гроші на нових гравців. Адже не далі як у вересні "грифонів" за 150 млн. євро викупила американська інвестиційна компанія 777 Partners, співвітчизники дружини Андрія – Крістен Пазік.
Утім, навіть з огляду на це, як ми писали, Дженоа навряд чи купить Миколенка, якщо Динамо не знизить цінник, що становить 20 млн. євро.
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