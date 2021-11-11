Не "синок" і не Зінченко. Першим Шеві куплять конкурента Маліновського

Російський півзахисник Аталанти Олексій Міранчук може стати першим придбанням команди Андрія Шевченка у зимове міжсезоння

Міранчук може стати першим трансфером Дженоа / Фото: Колаж: Сьогодні

"Грифони" збираються взяти в оренду до кінця сезону 26-річного футболіста, повідомляє Calciomercato.it. Конкурент за місце в основі українця Руслана Маліновського втратив довіру тренера Аталанти Гасперіні та розраховує взимку змінити обстановку.

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Очікується, що 20 листопада у Бергамо відбудеться зустріч керівництва Аталанти та агента Міранчука, де вирішуватиметься майбутнє російського футболіста.

Зазначимо, що в поточному сезоні росіянин зіграв за Аталанту 6 матчів, у яких відзначився одним асистом.

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Раніше повідомлялося, що у найближче зимове трансферне вікно Дженоа всерйоз має намір отримати земляків нового тренера команди Андрія Шевченка – його екс-підопічних зі збірної України Віталія Миколенка та Олександра Зінченка.

Зінченко і Миколенко можуть перейти в Дженоа / Фото: REUTERS

Нагадаємо, рік тому, під час підготовки до відповідального матчу у Лізі націй проти Іспанії, Шевченко вичитав Миколенка під час тренування, назвавши його "синком".

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Зазначимо, що 7 листопада Шевченка було призначено головним тренером Дженоа. Контракт підписано до літа 2024 року.

Офіційна презентація Шевченка як тренера Дженоа відбулася 10 листопада.

Дебютний матч біля керма "грифонів" Шевченко проведе 21 листопада – дома проти Роми, очолюваної Жозе Моурінью.

Зараз Дженоа займає 17-е місце в Серіа А – команди з 18-го по 20-й рядки вилітають у другий дивізіон.

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