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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Не "сынок" и не Зинченко. Первым Шеве купят конкурента Малиновского

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
11 ноября, 17:39
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Российский полузащитник Аталанты Алексей Миранчук может стать первым приобретением команды Андрея Шевченко в зимнее межсезонье
Миранчук может стать первым трансфером Дженоа
Миранчук может стать первым трансфером Дженоа / Фото: Коллаж: Сегодня

"Грифони" собираются взять в аренду до конца сезона 26-летнего футболиста, сообщает Calciomercato.it. Конкурент за место в основе украинца Руслана Малиновского потерял доверие тренера Аталанты Гасперини и рассчитывает зимой сменить обстановку.

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Ожидается, что 20 ноября в Бергамо состоится встреча руководства Аталанты и агента Миранчука, где будет решаться будущее российского футболиста.

Отметим, что в нынешнем сезоне россиянин сыграл за Аталанту 6 матчей, в которых отметился одним ассистом.

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Ранее сообщалось, что в ближайшее зимнее трансферное окно Дженоа всерьез намерена заполучить земляков нового тренера команды Андрея Шевченко – его экс-подопечных по сборной Украины Виталия Миколенко и Александра Зинченко.

Зинченко и Миколенко могут перейти в Дженоа
Зинченко и Миколенко могут перейти в Дженоа / Фото: REUTERS

Напомним, год назад, во время подготовки к ответственному матчу в Лиге наций против Испании, Шевченко вычитал Миколенко во время тренировки, назвав его "сынком".

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Отметим, что 7 ноября Шевченко назначили главным тренером Дженоа. Контракт подписан до лета 2024 года.

Официальная презентация Шевченко в качестве тренера Дженоа состоялась 10 ноября.

Дебютный матч у руля "грифонов" Шевченко проведет 21 ноября – дома против Ромы, возглавляемой Жозе Моуринью.

Сейчас Дженоа занимает 17-е место в Сериа А – команды с 18-й по 20-ю строчки вылетают во второй дивизион.

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