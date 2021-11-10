11 листопада 19:30
Україна --
Болгарія --
12 листопада 19:45
Італія --
Швейцарія --
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Термінове засідання РНБО Термінове засідання РНБО ⚠ Кат Палич 🚫 Жорсткий карантин 🔥 Шева - тренер в Італії!
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

"Найголовніше – спокійно дихати": вогняні цитати Шевченка з презентації

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
10 листопада, 16:34
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Колишній наставник збірної України пояснив, чому став головним тренером Дженоа, а також сказав, що насамперед мінятиме в клубі
Андрій Шевченко очолив Дженоа
Андрій Шевченко очолив Дженоа / Фото: REUTERS

Сьогодні Андрій Шевченко був офіційно представлений як головний тренер Дженоа.

Телеграм-канал Гранде Шева вибрав ключові цитати з промови Андрія Миколайовича.

Реклама

"У Дженоа – велика історія, у Генуї – велике серце. Це одна з причин, чому я тут".

  • "Наша мета – наступного сезону грати в Серії А. Я знаю тільки один шлях, як її можна досягти, – працювати. Обіцяю, що зроблю все, на що я здатний".

"Мене дуже зацікавив проєкт. Коли я грав проти Дженоа, це завжди була гра проти 12 гравців. Уболівальники тут фантастичні, і зараз нам потрібна їхня підтримка".

  • "Я спілкувався тільки з новими власниками, з Джошем Вондером. У січні буде підсилення – мені це гарантували. Команді потрібні нові гравці".

"Нам потрібно піднятися в таблиці на те місце, де ми зможемо спокійно дихати, не нервувати. Це зараз найголовніше".

  • "Я готовий працювати в клубі. Я чекав на цей шанс. Звичайно, потрібно багато працювати. Але я не боюся, я дуже мотивований".

Читайте також: Насправді Шевченко – не головний тренер Дженоа! В Італії назвали інше ім'я

"Дженоа – дуже агресивна команда, особливо вдома, так сталося історично. Я хочу, щоб у нас був ідеальний баланс. Треба зрозуміти, чого потребує команда. Треба бути готовим до серії дуже складних матчів".

  • "Я розмовляв з гравцями, відчув, що вони хочуть покращити ситуацію. Завдяки цьому прагненню та правильній структурі на полі, ми зможемо досягти успіху".

"Перше, над чим працюватимемо – психологія. Нам потрібно залишити складну ситуацію позаду".

Реклама

Дебютний матч біля керма "грифонів" Шевченко проведе 21 листопада - дома будинки проти Роми, очолюваної Жозе Моурінью.

Зараз Дженоа займає 17-е місце в Серіа А – команди з 18-го по 20-й рядки вилітають у другий дивізіон.

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-матчі

Україна

Завтра

19:30

Болгарія

1.63

3.84

5.50

Італія

12 лист

19:45

Швейцарія

1.62

4.08

6.50
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейт
Ліндсі

США
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2016К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1607К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1465К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
827К
6
Іван Редкач Іван Редкач
719К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
644К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
517К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Зоря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Дніпро-1
14
21:14
28
6
Олександрія
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металіст 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Чорноморець
14
16:29
11
13
Львів
14
9:22
10
14
Інгулець
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Маріуполь
14
17:32
7
Показати бiльше
Пʼятниця, 19 листопада
19:30
Субота, 20 листопада
14:00
17:00
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти