"Найголовніше – спокійно дихати": вогняні цитати Шевченка з презентації

Сьогодні Андрій Шевченко був офіційно представлений як головний тренер Дженоа.
Телеграм-канал Гранде Шева вибрав ключові цитати з промови Андрія Миколайовича.
"У Дженоа – велика історія, у Генуї – велике серце. Це одна з причин, чому я тут".
- "Наша мета – наступного сезону грати в Серії А. Я знаю тільки один шлях, як її можна досягти, – працювати. Обіцяю, що зроблю все, на що я здатний".
"Мене дуже зацікавив проєкт. Коли я грав проти Дженоа, це завжди була гра проти 12 гравців. Уболівальники тут фантастичні, і зараз нам потрібна їхня підтримка".
- "Я спілкувався тільки з новими власниками, з Джошем Вондером. У січні буде підсилення – мені це гарантували. Команді потрібні нові гравці".
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"Нам потрібно піднятися в таблиці на те місце, де ми зможемо спокійно дихати, не нервувати. Це зараз найголовніше".
- "Я готовий працювати в клубі. Я чекав на цей шанс. Звичайно, потрібно багато працювати. Але я не боюся, я дуже мотивований".
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"Дженоа – дуже агресивна команда, особливо вдома, так сталося історично. Я хочу, щоб у нас був ідеальний баланс. Треба зрозуміти, чого потребує команда. Треба бути готовим до серії дуже складних матчів".
- "Я розмовляв з гравцями, відчув, що вони хочуть покращити ситуацію. Завдяки цьому прагненню та правильній структурі на полі, ми зможемо досягти успіху".
"Перше, над чим працюватимемо – психологія. Нам потрібно залишити складну ситуацію позаду".
Дебютний матч біля керма "грифонів" Шевченко проведе 21 листопада - дома будинки проти Роми, очолюваної Жозе Моурінью.
Зараз Дженоа займає 17-е місце в Серіа А – команди з 18-го по 20-й рядки вилітають у другий дивізіон.
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