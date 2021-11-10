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Знайомі всі особи: Шевченко представив свій тренерський штаб в Дженоа

Павло Василенко Павло Василенко редактор сайту segodnya.ua
10 листопада, 14:42
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Вчора, 9 листопада, український фахівець Андрій Шевченко розпочав роботу в Дженоа
Андрій Шевченко
Андрій Шевченко / Фото: genoacfc.it

45-річний Шевченко провів перше тренування у новій команді. Сьогодні, 10 листопада, український фахівець оголосив свій тренерський штаб в Дженоа.

Другим тренером буде Мауро Тассотті. Асистентами головного тренера стануть Андреа Аззалін, Сімоне Бономі, Валеріо Фіорі та Луїджі Ночентіні.

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Бономі та Ночентіні – це аналітики, Фіорі – тренер воротарів, Аззалін – тренер з фізпідготовки.

Зазначимо, що Мауро Тассотті, Луїджі Ночентіні та Андреа Аззалін працювали разом із Шевченком у збірній України.

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Андреа Малдера, якого також сватали до Дженоа, до тренерського штабу українського фахівця не увійшов.

Нагадаємо, 45-річний Андрій Шевченко підписав із Дженоа контракт до 30 червня 2024 року.

Дебют Шевченка як тренер клубної команди відбудеться 21 листопада у матчі чемпіонату Італії проти Роми.

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