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Знакомые все лица: Шевченко представил свой тренерский штаб в Дженоа

Павел Василенко Павел Василенко редактор сайта segodnya.ua
10 ноября, 14:42
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Вчера, 9 ноября, украинский специалист Андрей Шевченко приступил к работе в Дженоа
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко / Фото: genoacfc.it

45-летний Шевченко провел первую тренировку в новой команде. Сегодня, 10 ноября, украинский специалист объявил свой тренерский штаб в Дженоа.

Вторым тренером будет Мауро Тассотти. Ассистентами главного тренера станут Андреа Аззалин, Симоне Бономи, Валерио Фиори и Луиджи Ночентини.

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Бономи и Ночентини – это аналитики, Фиори – тренер вратарей, Аззалин – тренер по физподготовке.

Отметим, что Мауро Тассотти, Луиджи Ночентини и Андреа Аззалин работали вместе с Шевченко в сборной Украины.

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Андреа Малдера, которого также сватали в Дженоа, в тренерский штаб украинского специалиста не вошел.

Напомним, 45-летний Андрей Шевченко подписал с Дженоа контракт до 30 июня 2024 года.

Дебют Шевченко в качестве тренера клубной команды состоится 21 ноября в матче чемпионата Италии против Ромы.

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