11 ноября 19:30
Украина --
Болгария --
12 ноября 19:45
Италия --
Швейцария --
13 ноября 14:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 21:45
Франция --
Казахстан --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Срочное заседание СНБО Срочное заседание СНБО ⚠ Палач Палыч 🚫 Жесткий карантин 🔥 Шева - тренер в Италии!
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

"Самое главное – спокойно дышать": огненные цитаты Шевченко с презентации

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
10 ноября, 16:34
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Бывший наставник сборной Украины объяснил почему стал главным тренером Дженоа, а также сказал, что в первую очередь будет менять в клубе
Андрей Шевченко возглавил Дженоа
Андрей Шевченко возглавил Дженоа / Фото: REUTERS

Сегодня Андрей Шевченко был официально представлен в качестве главного тренера Дженоа.

Телеграм-канал Гранде Шева выбрал ключевые цитаты с речи Андрея Николаевича.

Реклама

"У Дженоа – большая история, у Генуи – большое сердце. Это одна из причин, почему я здесь".

  • "Наша цель – в следующем сезоне играть в Серии А. Я знаю только один путь, как ее можно достичь, – работать. Обещаю, что сделаю все, на что я способен".

"Меня очень заинтересовал проект. Когда я играл против Дженоа, это всегда была игра против 12 игроков. Болельщики здесь фантастические, и сейчас нам нужна их поддержка".

  • "Я общался только с новыми владельцами, с Джошем Вондером. В январе будет усиление – мне это гарантировали. Команде требуются новые игроки".

"Нам нужно подняться в таблице на то место, где мы сможем спокойно дышать, не нервничать. Это сейчас самое главное".

  • "Я готов работать в клубе. Я ждал этого шанса. Конечно, нужно много работать. Но я не боюсь, я очень мотивирован".

Читайте также: В реальности Шевченко – не главный тренер Дженоа! В Италии назвали другое имя

"Дженоа – очень агрессивная команда, особенно дома, так произошло исторически. Я хочу, чтобы у нас был идеальный баланс. Надо понять, в чем нуждается команда. Надо быть готовым к серии очень сложных матчей".

  • "Я разговаривал с игроками, почувствовал, что они хотят улучшить ситуацию. Благодаря этому стремлению и правильной структуре на поле, мы сможем добиться успеха".

"Первое, над чем будем работать – психология. Нам нужно оставить сложную ситуацию позади".

Реклама

Дебютный матч у руля "грифонов" Шевченко проведет 21 ноября – дома против Ромы, возглавляемой Жозе Моуринью.

Сейчас Дженоа занимает 17-е место в Сериа А – команды с 18-й по 20-ю строчки вылетают во второй дивизион.

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-матчи

Украина

Завтра

19:30

Болгария

1.63

3.84

5.50

Италия

12 нояб

19:45

Швейцария

1.62

4.08

6.50
Девушки покера
PokerMatch

Кейт
Линдси

США
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2016К
2
Александр Усик Александр Усик
1607К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1465К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
827К
6
Иван Редкач Иван Редкач
719К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
644К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
517К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
496К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Заря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Днепр-1
14
21:14
28
6
Александрия
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металлист 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Черноморец
14
16:29
11
13
Львов
14
9:22
10
14
Ингулец
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Мариуполь
14
17:32
7
Показать больше
Пятница, 19 ноября
19:30
Суббота, 20 ноября
14:00
17:00
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять