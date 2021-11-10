"Самое главное – спокойно дышать": огненные цитаты Шевченко с презентации

Бывший наставник сборной Украины объяснил почему стал главным тренером Дженоа, а также сказал, что в первую очередь будет менять в клубе

Андрей Шевченко возглавил Дженоа / Фото: REUTERS

Сегодня Андрей Шевченко был официально представлен в качестве главного тренера Дженоа.

Телеграм-канал Гранде Шева выбрал ключевые цитаты с речи Андрея Николаевича.

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"У Дженоа – большая история, у Генуи – большое сердце. Это одна из причин, почему я здесь".

"Наша цель – в следующем сезоне играть в Серии А. Я знаю только один путь, как ее можно достичь, – работать. Обещаю, что сделаю все, на что я способен".

"Меня очень заинтересовал проект. Когда я играл против Дженоа, это всегда была игра против 12 игроков. Болельщики здесь фантастические, и сейчас нам нужна их поддержка".

"Я общался только с новыми владельцами, с Джошем Вондером. В январе будет усиление – мне это гарантировали. Команде требуются новые игроки".

"Нам нужно подняться в таблице на то место, где мы сможем спокойно дышать, не нервничать. Это сейчас самое главное".

"Я готов работать в клубе. Я ждал этого шанса. Конечно, нужно много работать. Но я не боюсь, я очень мотивирован".

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"Дженоа – очень агрессивная команда, особенно дома, так произошло исторически. Я хочу, чтобы у нас был идеальный баланс. Надо понять, в чем нуждается команда. Надо быть готовым к серии очень сложных матчей".

"Я разговаривал с игроками, почувствовал, что они хотят улучшить ситуацию. Благодаря этому стремлению и правильной структуре на поле, мы сможем добиться успеха".

"Первое, над чем будем работать – психология. Нам нужно оставить сложную ситуацию позади".

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Дебютный матч у руля "грифонов" Шевченко проведет 21 ноября – дома против Ромы, возглавляемой Жозе Моуринью.

Сейчас Дженоа занимает 17-е место в Сериа А – команды с 18-й по 20-ю строчки вылетают во второй дивизион.