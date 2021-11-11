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Форца Шева! Фанати Дженоа дали обіцянку українському тренеру

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
11 листопада, 09:04
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Вболівальники раді призначенню Андрія Шевченка та підтримуватимуть клуб у кожному матчі
Андрій Шевченко приступив до роботи в Дженоа
Андрій Шевченко приступив до роботи в Дженоа / Фото: Колаж: Сьогодні

Андрій Шевченко вчора був представлений головним тренером Дженоа. "Найголовніше – спокійно дихати": вогняні цитати Шевченка з презентації

Треба сказати, що фанати клубу із Генуї тепло прийняли українського фахівця.

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Об'єднання вболівальників Дженоа Associazione Club Genoani заявило, що підтримує Шевченка та нове керівництво.

"Якщо ми спимо, не будіть нас! Ми почули дуже важливі слова на прес-конференції, це крок на шляху до кращого майбутнього. Хочемо скористатися можливістю і подякувати новим власникам і привітати містера Андрія Шевченка, якому бажаємо всього найкращого. Нехай добре працює на чолі нашої улюбленої команди.

Ми почули його слова. Щоб урятуватися від вильоту, йому потрібна наша підтримка. Він відчує її з наступного матчу і відчуватиме завжди. В будь-який момент. Форца Шева, Форца Дженоа!!!" – цитує фанатів канал Гранде Шева.

Читайте також: Покликали Шевченка не за його ім'я. Власники Дженоа пояснили свій вибір

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Нагадаємо, що дебютний матч біля керма італійського клубу Шевченко проведе 21 листопада – дома проти Роми, очолюваної Жозе Моурінью.

Зараз Дженоа займає 17-е місце в Серіа А – команди з 18-го по 20-й рядки вилітають у другий дивізіон.

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