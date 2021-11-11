Форца Шева! Фанати Дженоа дали обіцянку українському тренеру

Андрій Шевченко вчора був представлений головним тренером Дженоа. "Найголовніше – спокійно дихати": вогняні цитати Шевченка з презентації

Треба сказати, що фанати клубу із Генуї тепло прийняли українського фахівця.

Об'єднання вболівальників Дженоа Associazione Club Genoani заявило, що підтримує Шевченка та нове керівництво.

"Якщо ми спимо, не будіть нас! Ми почули дуже важливі слова на прес-конференції, це крок на шляху до кращого майбутнього. Хочемо скористатися можливістю і подякувати новим власникам і привітати містера Андрія Шевченка, якому бажаємо всього найкращого. Нехай добре працює на чолі нашої улюбленої команди.

Ми почули його слова. Щоб урятуватися від вильоту, йому потрібна наша підтримка. Він відчує її з наступного матчу і відчуватиме завжди. В будь-який момент. Форца Шева, Форца Дженоа!!!" – цитує фанатів канал Гранде Шева.