Не Левандовський! Шевченко спрогнозував володаря "Золотого м'яча"

Легендарний у минулому форвард Динамо та Мілана Андрій Шевченко розповів, хто цього року має стати найкращим гравцем Європи

Жоржиньо або Мессі. Так вважає Шевченко

Новий головний тренер Дженоа Андрій Шевченко розповів про свою роботу в італійському клубі.

Крім того, фахівець спрогнозував, хто цього року отримає "Золотий м'яч", як найкращий гравець у Європі.

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"Я думаю, "Золотий м'яч" виграє Жоржиньо чи Мессі", – цитує Шевченка Tuttomercatoweb.

29-річний Жоржиньо грає за Челсі. З клубом цього року він виграв Лігу чемпіонів та Суперкубок УЄФА. Зі збірною Італії став переможцем Євро-2020.

34-річний Мессі влітку перейшов із Барселони до ПСЖ. Поки що у новому клубі справи у форварда йдуть не найкращим чином. Цього року Ліонель зі збірною Аргентини виграв Кубок Америки.

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Хоча багато експертів вважають, що "Золотий м'яч" має виграти 33-річний лідер Баварії Роберт Левандовський. Який проводить два космічні сезони в німецькому клубі.

Цьогорічну церемонію вручення "Золотого м'яча" заплановано на 29 листопада в Парижі.